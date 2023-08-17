В Новосибирске произошло ДТП около станции метро «Золотая Нива» — в аварию попала скорая помощь

Журналист издания также обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали аварии.



В конце июля на улице Хилокской в Новосибирске произошла авария с участием автомобиля Nissan Note и кареты скорой медицинской помощи.

