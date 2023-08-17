В Новосибирске произошло ДТП около станции метро «Золотая Нива» — в аварию попала скорая помощь

Днем 17 августа в Новосибирске произошло ДТП вблизи станции метро «Золотая Нива». Как сообщил редакции читатель НГС, в аварии пострадала машина скорой помощи.
Дорожно-транспортное происшествие заметили на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе. Информация о пострадавших на момент публикации новостного материала отсутствует.
— Скорая пострадала, — сообщил читатель НГС. — Пострадали скорая и еще два автомобиля.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка. В красный окрасилась дорога на улице Кошурникова, движение также затруднено по Бориса Богаткова.
— Два авто со скорой помощью не поделили (дорогу. — Прим. ред.), — сообщил пользователь 2ГИС.
Другой пользователь сервиса опубликовал фотографию с места ДТП. На кадрах видно поврежденный автомобиль скорой помощи.
НГС обратился к главному врачу ГБУЗ Новосибирской области «Станция скорой медицинской помощи» с просьбой прокомментировать данные о ДТП.
— Наши машины не попадали (в ДТП. — Прим. ред.), — сообщил специалист.
Журналист издания также обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить детали аварии.
В конце июля на улице Хилокской в Новосибирске произошла авария с участием автомобиля Nissan Note и кареты скорой медицинской помощи.