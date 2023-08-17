Футбольному судье FIFA спасли жизнь при перелете из Москвы в Новосибирск

Футбольному арбитру FIFA Алексею Лунёву стало плохо на борту самолёта, когда мужчина возвращался из Москвы в Новосибирск. По громкой связи пилот спросил, есть ли на борту медики. Издание news.sportbox.ru сообщает, что помощь Лунёву оказал другой пассажир.
— На счастье Лунёва в салоне самолёта находился доктор Центра спортивной медицины ФМБА России Марат Купеев: он летел в Новосибирск вместе со сборной страны по сноуборду. Специалист быстро откликнулся на призыв и начал приводить арбитра в чувство. Спустя несколько минут Лунёв пришёл в себя, — сообщает издание.
Арбитр FIFA отказался от госпитализации. В знак благодарности он подарил Купееву нашивку с символикой футбольной лиги.
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