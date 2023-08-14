62 ванта и готовый пешеходный переход: как идет стройка четвертого моста в Новосибирске — фото

В Новосибирске строители четвертого моста смонтировали пешеходный переход над проездом Энергетиков. Также рабочие завершили монтаж 62 из 70 вант. Группа «ВИС» показала фото со стройки.
Как уточнил подрядчик, установку пешеходного перехода проводили в ночное время, без перекрытия дорожного движения.
— Конструкция длиной 34 метра и весом 28 тонн установлена в проектное положение. Пешеходный переход позволит в ближайшее время организовать движение пешеходов не в уровне проезжей части, а над ней. Это позволит убрать пешеходный светофор и увеличить пропускную способность перекрестка, — пояснили в компании.
Всего строители установят четыре надземных крытых пешеходных перехода, которые будут находиться на площади Труда, съездах с улицы Широкой, Станиславского и проезда Энергетиков. Каждый переход оснастят лифтами для маломобильных граждан.
Помимо этого, на левом берегу Новосибирска готовность 25 съездов и 7 эстакад составляет 75%.
— Здесь выполнен монтаж металлоконструкций пролетного строения, устройство оклеечной гидроизоляции. Завершение работ по бетонированию монолитной плиты проезжей части запланировано до конца августа, — сообщил подрядчик.
Также рабочие завершили монтаж 62 из 70 вант. Как уточнили в компании, сейчас на стройке задействованы 1300 человек и 227 единиц спецтехники.
В начале июля NGS.RU вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным. Почитайте, что еще говорили о нем власти и за что критиковали.