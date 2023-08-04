«То печки в 30 °С работают, то дождь хлещет в салон»: автобус залило водой во время ливня в Новосибирске

Читатель НГС поделился видео, которое он снял во время проливного дождя в Новосибирске. Кадры сделали около 17 часов в автобусе
— В салоне льет дождь из открытых люков. Люки вручную не закрыть: высоко и управляются с кнопки, с которой тоже не закрываются! Куда смотрят механики, когда выпускают на линию? У них то печки в
По информации МКУ ЦУГАЭТ, перевозчиком маршрута выступает ООО «Белмарс». НГС позвонил в компанию, но в организации не смогли прокомментировать ситуацию. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить причины попадания воды в салон транспорта.
4 августа в Новосибирск пришла гроза с сильным ливнем. Мы собираем всё о непогоде в онлайн-трансляции.