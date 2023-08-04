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СрочноВодители встали в пробку на Октябрьском мосту
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Огромная пробка собралась на Октябрьском мосту утром в Новосибирске

Она тянется почти от улицы Ватутина

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Летом пробки собираются достаточно редко даже утром

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На Октябрьском мосту собралась огромная пробка сегодня, 4 августа. Она тянется по всей улице Немировича-Данченко почти от пересечения с улицей Ватутина.

Пробка составила более 4 километров.

Причинами затора могли стать два ДТП, которые произошли на пересечении улицы Восход и Зыряновской. Там столкнулись мотоциклист и легковая машина, а также грузовик и кроссовер.

ДТП произошло рано утром

ДТП произошло рано утром

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Водителям сегодня утром приходится нелегко

Водителям сегодня утром приходится нелегко

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В конце июля на улице Большевистской собралась огромная пробка в 5 километров — водители обвинили рабочих, которые приехали ремонтировать дорогу.

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