Огромная пробка собралась на Октябрьском мосту утром в Новосибирске

На Октябрьском мосту собралась огромная пробка сегодня, 4 августа. Она тянется по всей улице Немировича-Данченко почти от пересечения с улицей Ватутина.
Пробка составила более 4 километров.
Причинами затора могли стать два ДТП, которые произошли на пересечении улицы Восход и Зыряновской. Там столкнулись мотоциклист и легковая машина, а также грузовик и кроссовер.
В конце июля на улице Большевистской собралась огромная пробка в 5 километров — водители обвинили рабочих, которые приехали ремонтировать дорогу.