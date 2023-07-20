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СрочноНа Восточном обходе уложили 10 километров покрытия
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На Восточном обходе Новосибирска уложили 10 километров покрытия — что сейчас происходит на стройке

Осенью там планируют открыть путепровод

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Путепровод у Новолугового собираются открыть до конца сентября

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На первом этапе строительства Восточного обхода Новосибирска уложили покрытие на протяжении 10 километров. Сейчас работы на объекте продолжаются.

Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор»:

— Этим летом на первом этапе Восточного обхода продолжается устройство слоев дорожной одежды и цементобетонного покрытия, оно уложено на протяжении 10 километров, а также монтаж мостовых сооружений. В том числе выполняется устройство опор путепровода транспортной развязки на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово.

Также специалисты строят транспортную развязку на пересечении с трассой К19-Р. В прошлом году на путепроводе, который входит в эту развязку, открыли движение. Сейчас там завершают благоустройство и ведут монтаж линии электропередачи. До конца сентября на обходе планируют открыть проезд по путепроводу развязки у села Новолугового.

Подрядчика, который выполнит строительство третьего этапа Восточного обхода, выберут после окончания разработки проектно-сметной документации и включения в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Зимой на строительстве Восточного обхода не останавливали работы. Там выполнили отсыпку земляного полотна, а также начали строить развязку на пересечении дороги Академгородок — Кольцово.

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