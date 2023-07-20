На Восточном обходе Новосибирска уложили 10 километров покрытия — что сейчас происходит на стройке

На первом этапе строительства Восточного обхода Новосибирска уложили покрытие на протяжении 10 километров. Сейчас работы на объекте продолжаются.
Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор»:
— Этим летом на первом этапе Восточного обхода продолжается устройство слоев дорожной одежды и цементобетонного покрытия, оно уложено на протяжении 10 километров, а также монтаж мостовых сооружений. В том числе выполняется устройство опор путепровода транспортной развязки на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово.
Также специалисты строят транспортную развязку на пересечении с трассой
Подрядчика, который выполнит строительство третьего этапа Восточного обхода, выберут после окончания разработки проектно-сметной документации и включения в Федеральную адресную инвестиционную программу.
Зимой на строительстве Восточного обхода не останавливали работы. Там выполнили отсыпку земляного полотна, а также начали строить развязку на пересечении дороги Академгородок — Кольцово.