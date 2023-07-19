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Новосибирцы смогут ездить на новых электричках — их запустят до конца 2023 года

Электропоезда запустят в 11 регионах России

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Кроме Новосибирской области, обновление электропоездов продолжится еще в десяти регионах России

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В Новосибирской области до конца этого года планируется запустить новые электрички. Об этом сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД.

Кроме Новосибирской области, обновление электропоездов продолжится еще в десяти регионах России. В первом полугодии 2023 года пять новых электропоездов вышли на маршруты в Пензенской, Омской, Воронежской областях, а также в Республике Башкортостан и Приморском крае.

— До конца текущего года продолжим обновлять парк электричек в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях, — указано в сообщении.

НГС направил запрос специалистам Западно-Сибирской железной дороги с просьбой сообщить, когда и какое количество новых электропоездов планируется поставить в Новосибирскую область.

В конце июня стало известно, что в Новосибирской области с 3 июля 2 пригородных поезда изменят расписание. Это связано с капитальным ремонтом пути.

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