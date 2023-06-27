Расписание пригородных электричек изменится в НСО — смотрим график, чтобы не опоздать на поезд

В Новосибирской области с 3 июля 2 пригородных поезда изменят расписание. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», это связано с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 2 до 30 минут.
На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.
3 июля электропоезд №6327 Новосибирск — Коченево будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:58 (на 30 минут позже), прибывать на станцию Коченево в 23:10 (на 30 минут позже).
4 июля электропоезд №6334 Коченево — Новосибирск будет отправляться со станции Коченево в 7:01 (по расписанию), с о.п. 3307 км в 7:28 (на 2 минуты позже), со станции Обь в 7:47 (на 5 минут позже), прибывать на станцию Новосибирск-Главный в 8:17 (на 5 минут позже).
Ранее в Новосибирской области запустили «пляжные» электрички. Поезду будут курсировать до конца августа.