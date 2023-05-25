В Новосибирской области запустят «пляжные» электрички — когда начнут курсировать поезда

В Новосибирской области с 3 июня запустят дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщили в компании «Экспресс-Пригород». Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы новосибирцам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.

