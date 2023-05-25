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В Новосибирской области запустят «пляжные» электрички — когда начнут курсировать поезда

Электровозы будут курсировать до конца августа

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Составы будут курсировать по субботам и воскресеньям

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В Новосибирской области с 3 июня запустят дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщили в компании «Экспресс-Пригород». Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы новосибирцам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.

Составы будут курсировать по субботам и воскресеньям.

  • № 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00, прибытие на станцию Искитим в 12:25;
  • № 6655 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:02, прибытие на станцию Искитим в 14:26;
  • № 6654 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 14:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:34;
  • № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 15:45, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:11.

Как уточнили в «Экспресс-Пригород», поезда будут курсировать до 27 августа.

Ранее в Новосибирской области с 20 мая по 8 июня изменили расписание 14 пригородных электропоездов. Корректировки в движении связаны с капитальным ремонтом пути.

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ЭлектричкаДополнительные поездаНовосибирск
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