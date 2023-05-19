14 пригородных электричек изменят расписание в Новосибирской области — с чем связаны корректировки

В Новосибирской области с 20 мая по 8 июня изменится расписание 14 пригородных электропоездов. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 2 до 30 минут.
На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.
В восточном направлении:
22 мая — 7 июня
№ 6413Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:22 (на 16 минут позже), отправление со станции Мочище в 19:25 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:56 (на 24 минуты позже); № 6419Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 20:18 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:55 (на 30 минут позже).
31 мая — 8 июня
№ 6404Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 07:20 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 09:45 (на 20 минуты позже).
В западном направлении:
20 мая
№ 6318Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:51 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:04 (на 13 минут позже).
22 и 29 мая, 3 и 5 июня
№ 6318Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:51 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:04 (на 13 минут позже).
29 мая
№ 6321Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:24 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Чулымская в 20:46 (на 3 минуты раньше).
29 мая — 7 июня
№ 6375Барабинск — Татарская, отправление со станции Барабинск в 07:05 (по расписанию), отправление со станции Чаны в 08:42 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 09:27 (на 8 минут позже); № 7141Новосибирск — Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:43 (на 18 минут позже), отправление со станции Чаны в 19:32 (на 26 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 20:17 (на 26 минут позже); № 7142Татарская — Новосибирск, отправление со станции Татарская в 08:20 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Озеро Карачинское в 09:19 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39 (по расписанию); № 6378Татарская — Барабинск, отправление со станции Татарская в 15:12 (на 2 минуты позже), отправление со станции Озеро Карачинское в 16:13 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Барабинск в 17:27 (на 4 минуты позже); № 7134Барабинск — Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:42 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:26 (на 4 минуты позже); № 6345Татарская — Колония, отправление со станции Татарская в 16:06 (на 5 минуты позже), прибытие на станцию Колония в 16:50 (на 5 минут позже); № 6347Татарская — Колония, отправление со станции Татарская в 20:26 (на 26 минут позже), прибытие на станцию Колония в 21:10 (на 26 минут позже).
В направлении Городской железной дороги в Новосибирске:
29 мая
№ 7306Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с остановочной платформы Пригородный простор в 17:53 (на 3 минуты раньше), отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:27 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:39 (по расписанию).
Ранее в Новосибирской области с 1 апреля запустили 5 дополнительных электричек.