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14 пригородных электричек изменят расписание в Новосибирской области — с чем связаны корректировки

Корректировка во времени следования составит от 2 до 30 минут

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Расписание изменится с 20 мая по 8 июня

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В Новосибирской области с 20 мая по 8 июня изменится расписание 14 пригородных электропоездов. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 2 до 30 минут.

На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.

В восточном направлении:

22 мая — 7 июня

  • № 6413 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:22 (на 16 минут позже), отправление со станции Мочище в 19:25 (на 24 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:56 (на 24 минуты позже);
  • № 6419 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 20:18 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:55 (на 30 минут позже).

31 мая — 8 июня

  • № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 07:20 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 09:45 (на 20 минуты позже).

В западном направлении:

20 мая

  • № 6318 Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:51 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:04 (на 13 минут позже).

22 и 29 мая, 3 и 5 июня

  • № 6318 Коченево — Новосибирск, отправление со станции Коченево в 17:51 (на 13 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:04 (на 13 минут позже).

29 мая

  • № 6321 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:24 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Чулымская в 20:46 (на 3 минуты раньше).

29 мая — 7 июня

  • № 6375 Барабинск — Татарская, отправление со станции Барабинск в 07:05 (по расписанию), отправление со станции Чаны в 08:42 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 09:27 (на 8 минут позже);
  • № 7141 Новосибирск — Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:43 (на 18 минут позже), отправление со станции Чаны в 19:32 (на 26 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 20:17 (на 26 минут позже);
  • № 7142 Татарская — Новосибирск, отправление со станции Татарская в 08:20 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Озеро Карачинское в 09:19 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39 (по расписанию);
  • № 6378 Татарская — Барабинск, отправление со станции Татарская в 15:12 (на 2 минуты позже), отправление со станции Озеро Карачинское в 16:13 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Барабинск в 17:27 (на 4 минуты позже);
  • № 7134 Барабинск — Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:42 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:26 (на 4 минуты позже);
  • № 6345 Татарская — Колония, отправление со станции Татарская в 16:06 (на 5 минуты позже), прибытие на станцию Колония в 16:50 (на 5 минут позже);
  • № 6347 Татарская — Колония, отправление со станции Татарская в 20:26 (на 26 минут позже), прибытие на станцию Колония в 21:10 (на 26 минут позже).

В направлении Городской железной дороги в Новосибирске:

29 мая

  • № 7306 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление с остановочной платформы Пригородный простор в 17:53 (на 3 минуты раньше), отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:27 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 18:39 (по расписанию).

Ранее в Новосибирской области с 1 апреля запустили 5 дополнительных электричек.

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