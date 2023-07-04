freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 89.33
eur 97.26
Тема дняСо дна реки достали машину - она лежала там 14 лет
Все новости
Все новости

«Они были на кураже и не остановили меня»: что на суде сказал сибиряк, который заплатит 2 млн

Ответчик заявляет, что его пассажиры тоже были нетрезвы в момент поездки

208

Авария с двумя погибшими произошла между селами Речник и Чистополье в Коченевском районе Новосибирской области

Поделиться

Коченевский районный суд Новосибирской области обязал виновника пьяного ДТП заплатить пассажиру полмиллиона рублей. Пострадавший стал инвалидом первой группы и запрашивал компенсацию в 2 миллиона, следует из материалов дела.

Само ДТП произошло в июле 2020 года: пьяный водитель «Лада» ВАЗ-2107 не справился с управлением и слетел в кювет на дороге между селами Чистополье и Речник. Пострадали четверо пассажиров, двое из них скончались. Виновника аварии приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

Теперь один из выживших пострадавших взыскал с него 500 тысяч компенсации. Ответчик в суде заявил, что пассажиры знали о том, что он пьян, и понимали ответственность за свою жизнь, да и сами не были трезвыми.

— Они были на кураже, и никто из них меня не остановил, — заявил водитель. В суде он выразил раскаяние.

Ранее второй выживший пассажир взыскал с водителя компенсацию аналогичного размера.

— В пользу одного из потерпевших в счет компенсации морального вреда взыскано 500 000 рублей. Страховыми компаниями ПАО СК «Росгосстрах» в порядке регресса с М. взыскано 1 040 000 рублей, ПАО СК «Росгосстрах» в порядке регресса взыскано 89 750 рублей, — сообщили в суде Коченевского района.

30 июня в Новосибирске суд вынес приговор водителю автомобиля «Лада-Приора», который попал в ДТП, пытаясь скрыться от экипажа ДПС. В результате происшествия погибли два пассажира автомобиля.

По теме

Пьяный водительПьяное ДТППьянство за рулемДТП с погибшими
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter