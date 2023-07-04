«Они были на кураже и не остановили меня»: что на суде сказал сибиряк, который заплатит 2 млн

Коченевский районный суд Новосибирской области обязал виновника пьяного ДТП заплатить пассажиру полмиллиона рублей. Пострадавший стал инвалидом первой группы и запрашивал компенсацию в 2 миллиона, следует из материалов дела.
Само ДТП произошло в июле 2020 года: пьяный водитель «Лада» ВАЗ-2107 не справился с управлением и слетел в кювет на дороге между селами Чистополье и Речник. Пострадали четверо пассажиров, двое из них скончались. Виновника аварии приговорили к 5,5 года колонии общего режима.
Теперь один из выживших пострадавших взыскал с него 500 тысяч компенсации. Ответчик в суде заявил, что пассажиры знали о том, что он пьян, и понимали ответственность за свою жизнь, да и сами не были трезвыми.
— Они были на кураже, и никто из них меня не остановил, — заявил водитель. В суде он выразил раскаяние.
Ранее второй выживший пассажир взыскал с водителя компенсацию аналогичного размера.
— В пользу одного из потерпевших в счет компенсации морального вреда взыскано
30 июня в Новосибирске суд вынес приговор водителю автомобиля «Лада-Приора», который попал в ДТП, пытаясь скрыться от экипажа ДПС. В результате происшествия погибли два пассажира автомобиля.