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«Погибли два пассажира»: автомобиль съехал в кювет при погоне ДПС — какое наказание назначили водителю

В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения

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Инцидент произошел на пересечении улиц Связистов и Забалуева

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В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя автомобиля «Лада-Приора», который попал в ДТП, пытаясь скрыться от экипажа ДПС. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате происшествия погибли два пассажира автомобиля.

Инцидент произошел ночью 19 марта 2022 года. Суд установил, что 27-летний водитель «Лады-Приоры» пытался скрыться от преследования его экипажем сотрудников ДПС в Ленинском районе. Новосибирец был в состоянии опьянения и управлял автомобилем на скорости, превышающей установленное ограничение на дороге — около 90 километров в час.

— На пересечении проезжих частей улиц Связистов и Забалуева в Ленинском районе съехал в строительный котлован и совершил столкновение с земляным откосом, — сообщили в ведомстве. — В результате его преступных действий произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое пассажиров.

Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административной ответственности).

Материалы уголовного дела в отношении водителя рассмотрел Ленинский районный суд. Сибиряка приговорили к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

— Решение суда в законную силу не вступило, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал НГС, в результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Приора» попал в больницу. Ему диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости и открытый перелом левой бедренной кости.

30 июня в Новосибирске на улице Станционной погиб мотоциклист. Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка.

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