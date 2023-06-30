«Погибли два пассажира»: автомобиль съехал в кювет при погоне ДПС — какое наказание назначили водителю

Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административной ответственности).



Материалы уголовного дела в отношении водителя рассмотрел Ленинский районный суд. Сибиряка приговорили к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

