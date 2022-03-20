Какие травмы получил водитель «Лады-Приоры», при падении в яму которой погибли два человека

Поздним вечером 19 марта в Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и упал в яму. Погибли два его пассажира. Сам
— Водитель госпитализирован в больницу с диагнозом «закрытый перелом правой бедренной кости и открытый перелом левой бедренной кости». Он находится в сознании. У водителя взяты анализы на состояние опьянения, — рассказала НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.
По словам очевидцев, которые приводит паблик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», один человек из салона вылетел через лобовое стекло и напоролся на металлический штырь.
Личности погибших пассажиров еще не установлены. Следователям предстоит взять показания у выжившего водителя.
На водителя составили административный протокол.
— В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются личности погибших. В отношении водителя составлен административный протокол об административном правонарушении по
В феврале прошлого года сибиряк на угнанной «Тойоте» уходил от полицейских и влетел в попутную фуру. Водителя госпитализировали с множеством травм, а пассажира задержали.