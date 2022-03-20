Какие травмы получил водитель «Лады-Приоры», при падении в яму которой погибли два человека

Поздним вечером 19 марта в Новосибирске водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и упал в яму. Погибли два его пассажира. Сам 26-летний водитель выжил. Сейчас он находится в больнице, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.



— Водитель госпитализирован в больницу с диагнозом «закрытый перелом правой бедренной кости и открытый перелом левой бедренной кости». Он находится в сознании. У водителя взяты анализы на состояние опьянения, — рассказала НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.