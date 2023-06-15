В России впервые выпустили на маршрут беспилотные грузовики. Эксперты рассказали, для чего нужны эти машины

14 июня в России впервые запустили беспилотное движение с коммерческим грузом на трассе М-11. Первая колонна из трех беспилотных грузовиков КАМАЗ отправилась по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Во время
— Необходимо создать бизнес-модель, при которой беспилотная перевозка будет конкурентоспособна… или даже более эффективна и дешева. <…> Очень важно, что старт дан с отечественными транспортными средствами, — заявил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.
По словам генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, российские комплектующие — радары, лидары, видеокамеры — пришлось производить из-за того, что появились «определенные ограничения». Это помогло получить хорошую базу для того, чтобы производить все эти вещи независимо от бывших партнеров из ЕС. Но главной проблемой по-прежнему остается отсутствие юридической базы для работы с беспилотными автомобилями, а также недоверие людей к беспилотным машинам.
— Нужно формировать юридическую и нормативную базу под возникновение этой отрасли с точки зрения ответственности, стандартов безопасности. В этом направлении ведется большая работа — у нас на базе НАМИ сегодня создается полигон испытания, апробирования, сертификации беспилотных транспортных средств. В этот проект будет вложено порядка 4,5 миллиарда рублей, и мы рассчитываем, что он будет запущен в 2025 году, — объяснил замглавы Минпрома Альберт Каримов.
С помощью беспилотных машин хотят решить и проблемы на рынке автоперевозчиков. По словам замдиректора ООО «ПЭК» Вадима Филатова, с рынка ушли семь производителей европейской автотехники, стоимость запчастей выросла на 20–30% (а в некоторых случаях — на 80%), кроме того, катастрофически не хватает водителей.
— В данный момент 160 тысяч магистральных грузовиков простаивают из-за недостачи водителей. И эту проблему можно уже сейчас решить с помощью имеющихся технологий, — считает генеральный директор SberAutoTech Григорий Форостовский.
Эксперты обратили внимание на то, что в отрасль нужно привлечь компании, работающие в сфере безопасности, — это нужно для того, чтобы беспилотные машины распознавали препятствия, другие автомобили, людей и животных на дорогах.
— Развитие беспилотного движения — это магистральное направление развития технологического прогресса. <…> Наша промышленность способна справляться не только с самыми серьезными вызовами и проблемами, но при этом еще и думать, реализовывать проекты в области развития, поддерживать необходимый технологический уровень на современном этапе. <…> Это является стратегическим развитием промышленности. <…> Прорабатываем возможность создания полигона в области сельскохозяйственного машиностроения, поскольку это одно из перспективных направлений для применения беспилотных транспортных средств. Кроме того, проект полигона (беспилотников. — Прим. ред.) по рельсовому транспорту — он на сегодняшний день активно прорабатывается вместе с горэлектротранспортом Санкт-Петербурга, — сообщил Альберт Каримов.
Ранее эксперты рассказали корреспондентам MSK1.RU, насколько безопасны будут беспилотные машины на дорогах. Мы вели онлайн-репортаж с первого дня