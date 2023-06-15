В России впервые выпустили на маршрут беспилотные грузовики. Эксперты рассказали, для чего нужны эти машины

— Развитие беспилотного движения — это магистральное направление развития технологического прогресса. <…> Наша промышленность способна справляться не только с самыми серьезными вызовами и проблемами, но при этом еще и думать, реализовывать проекты в области развития, поддерживать необходимый технологический уровень на современном этапе. <…> Это является стратегическим развитием промышленности. <…> Прорабатываем возможность создания полигона в области сельскохозяйственного машиностроения, поскольку это одно из перспективных направлений для применения беспилотных транспортных средств. Кроме того, проект полигона (беспилотников. — Прим. ред.) по рельсовому транспорту — он на сегодняшний день активно прорабатывается вместе с горэлектротранспортом Санкт-Петербурга, — сообщил Альберт Каримов.

