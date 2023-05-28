freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняПутешествие в Абхазию на автомобиле
Все новости
Все новости

Путешествие на автомобиле в Абхазию. Что нужно знать и как сделать поездку безопасной. Развенчиваем мифы и страшилки

В интернете ходит много пугающих историй, но стоит ли верить

280
Если вы приехали в Абхазию на своем автомобиле, то можете объехать ее всю за несколько дней

Если вы приехали в Абхазию на своем автомобиле, то можете объехать ее всю за несколько дней

Поделиться

Через несколько дней начинается курортный сезон, и многие россияне уже определились с тем, как проведут это лето. Выбор курортов сейчас не очень большой, поэтому Абхазия стала одним из популярных направлений. Тем более единственный аэропорт, который работает на юге России, — в Сочи, совсем рядом. Но наш материал для тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Забежим вперед: злые гаишники, которые оберут вас до нитки, упоротые угонщики, которые в момент оставят вас без автомобиля, в прошлом. В Абхазии стали ценить туристов. Но соломки всё же своим читателям постелем. Чтобы их автопутешествие прошло без сучка и задоринки, журналист SOCHI1.RU расскажет всё, как есть. Начнем с границы.

Как перейти границу

Сейчас огромных очередей на границе еще нет, ее можно пересечь за 15–20 минут вместе с осмотром автомобиля и проверкой документов. Но лето обещает быть жарким. Автомобили в самые популярные месяцы стояли в очередях на всех прилегающих к КПП улицах. Но этого можно легко избежать: переходите границу ночью. Нужно знать, что самый час пик на границе с 08:00 и до обеда. В июле-августе очередей не бывает только в ночное время. Граница работает круглосуточно, поэтому проблем с ее переходом нет. Но они могут возникнуть, если у вас есть долги, признанные судом, а судебные приставы возбудили по ним исполнительное производство. Даже если долг всего 10 тысяч рублей, вас развернут. Каждого переходящего границу обязательно пробивают по базе ФССП. Перед поездкой обязательно проверяйте свои долги, они могут появиться даже у самых законопослушных граждан. Иначе будет очень обидно, особенно тем, кто ехал издалека, а его не выпустили из страны. Возможности погасить долг на месте нет.

Въезд в Абхазию — по российскому паспорту, для детей — по свидетельству о рождении. Если ребенка вывозят не родители, нужна нотариально заверенная доверенность от них. Генеральная доверенность нужна и на автомобиль, если вы не его владелец.

Все досмотры проводятся только на российской стороне, на абхазской сделают вид, что заглянули в ваш автомобиль и ваши документы — и отпустят с богом. Главное — в магазин беспошлинной торговли не заезжать, в Абхазию запрещено ввозить напитки, купленные в дьюти-фри. Своей чачи навалом. На обратном пути — пожалуйста!

В 2022 году в Абхазии ввели обязательное страхование иностранных автомобилей. В республике три государственные компании: «Гарант-Страхование», национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах», и по закону иностранный гражданин должен застраховать свою машину прямо на въезде. По факту в Абхазии всё на чиле, на расслабоне. Поэтому мало кто это делает. Но вы лучше купите полис, тем более если планируете побыть там подольше. Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта на три дня составляет 500 рублей, на 15 дней — 1000 рублей, на полгода — 5000 рублей, на год — 8500 рублей. Ну последние цифры нам неинтересны, мы же только в отпуск. Официальный штраф за отсутствие страховки — 600 рублей, но берут больше. Правда, не дай Господь, наступить этому страховому случаю. Деньги тебе никто не выплатит, будут делать ремонт сами в абхазских автосервисах.

Если планируете много ездить по Абхазии — купите страховой полис

Если планируете много ездить по Абхазии — купите страховой полис

Поделиться

Дороги, транспорт и связь

Пересекли границу, теперь держим ухо востро! Центральная трасса — двухполосная и частично горная. Правда, если вы уже миновали серпантин между Туапсе и Сочи, вам ничего не страшно и вам можно давать медаль за фигурное вождение. Тем не менее выбираем минимальную скорость, прижимаемся к обочине и едем по всем правилам. Местные знают трассу как свои пять пальцев и, как настоящие джигиты, гонят во весь опор. Тяжело особенно в ночное время: центральная трасса плохо освещена. Правда, в этом году фонари обещают восстановить за счет российской помощи. ДТП со смертельным исходом — прямо беда Абхазии.

Знаков на трассе немного, можете и не понять, что нарушили. Сейчас останавливают только на стационарных постах в городах, проверяют в основном страховку. На непристегнутый ремень, тонировку, отсутствие аптечки не реагируют. И даже небольшие нарушения прощают, добрые люди. А ведь совсем недавно могли остановить машину и просто сказать: «Удели внимание». Это значит: дай сколько можешь. А еще любили переносные дорожные знаки. Вдруг кирпич появился на подъеме к Новоафонскому монастырю, а рядом — сотрудник ГАИ: мол, ничего не знаю, плати 500 рублей и проезжай. Даем 200. Говорит: «Вы меня грабите!» И пропускает. Вот тут ржущий смайлик хотелось поставить, но формат не позволяет. Туристы стали массово жаловаться на такие поборы, нескольких милиционеров уволили, а на выезде с границы даже закрыли пункт милиции, где работали самые коррумпированные в Абхазии гаишники. В любом случае включайте видеорегистратор. И если уж накосячили серьезно, не отдавайте права, потом будете их догонять в каких-то районных отделениях милиции. Нет прав, и всё, забыл дома.

Что еще нужно знать перед поездкой в Абхазию: российская сотовая связь там не работает, вернее работает, но частично и очень дорого. И возможность купить местную сим-карту прямо на границе есть только у тех, кто проходит ее пешком. Автомобилистам придется давать кругаля, чтобы подъехать к площади перед автовокзалом. Поэтому тем, кто за рулем, советуем заранее скачать приложения — навигаторы, которые работают без интернета. Wi-Fi есть сейчас практически во всех отелях и ресторанах Абхазии, поэтому решайте сами, покупать местную симку или нет. Стоит она 650 рублей и безлимитный тариф на связь по-абхазски безлимитный. То есть быстро кончается.

В Абхазии на автомобиле можно подъехать к любому пляжу и достопримечательности

В Абхазии на автомобиле можно подъехать к любому пляжу и достопримечательности

Поделиться

Лучше не ломаться

Перед поездкой обязательно сделайте ТО автомобилю, прямо доскональное. Не дай бог там сломаться. Расскажу свою историю. Мы поехали с подругами в Абхазию по святым местам, но кто-то, видимо, сильно нагрешил, и поездка прямо сразу не задалась. Сломались на объездной в Гагре в 6 утра. В машине — одни девочки. Кое-как дотянули до центральной дороги в городе, убив машину окончательно. Неподалеку был автосервис, несколько часов ждали его открытия. Наконец вяло там стали появляться люди, автослесари, которые ничего не решали. Ждали какого-то Алика, который появился с расширенными зрачками и в чересчур приподнятом настроении. Примерно за час мы узнали историю всей его семьи, он предложил себя в качестве зятя, подружились в запрещенной соцсети (в автосервисе был Wi-Fi), нам было предложено выпить, закусить, покурить. Но не было ни слова сказано про то, когда нашу машину хотя бы посмотрят. Пришлось звонить мужьям, они приехали из Сочи с эвакуатором и забрали машину.

Поэтому автомобиль, на котором вы путешествуете, должен быть максимально проверенным, с запаской и другими прибамбасами, которые помогут вам самостоятельно решить хоть какие-то технические проблемы. Бензином тоже стоит максимально запастись в России. Так, на всякий случай, заправки на трассе есть. Цены на 92-й примерно как в Сочи, 95-й — дороже. Ну и наличку нужно иметь при себе. Российские карты принимают, но не везде стоят терминалы. Можно расплачиваться переводом. А наличность можно снять только в банкомате Сбербанка Абхазии, да и то в Сухуме.

Такие виды открываются из окна автомобиля

Такие виды открываются из окна автомобиля

Поделиться

Дороги в Абхазии неплохие, по российским меркам, можно сказать, хорошие. Особенно центральная трасса, а вот в столице, Сухуме, стоит только заехать во дворы, и сразу попадешь в яму. При этом дорога к озеру Рица отличная, ее недавно сделали, даже к городу-призраку Акармаре в Ткуарчалском районе можно спокойно доехать на седане. Но всё равно будьте начеку: по дорогам гуляют коровы и овцы. Стадо может расположиться удобно на проезжей части и просто загорать. Им хоть засигналься.

А вот до водопадов, например Гегского, доехать на обычной машине не получится. Зато можно спокойно подъехать ко всем древним храмам, а также к Кындыгским термальным источникам. Главное, что в Абхазии — свободный доступ к пляжам. Приехал, поставил машину и купайся себе. Конечно, лучше ничего ценного там не оставлять, чтобы никого не искушать. Но по своему опыту скажу, где только машины не бросали, ни разу не ограбили и не угнали. Зато на автомобиле можно посмотреть все самые красивые достопримечательности Абхазии за несколько дней и ни от кого не зависеть. Не носиться «галопом по Европам» с экскурсионной группой, так и не успев ничего рассмотреть, но накупить навязанных сувениров и «домашнего» вина. А главное, можно остановиться в каком-нибудь в лесном уютном кемпинге, их в Абхазии за последние годы прибавилось. Есть даже шикарные.

Найти парковку для автомобиля в Абхазии вообще не проблема

Найти парковку для автомобиля в Абхазии вообще не проблема

Поделиться

Кстати, найти жилье с парковкой в Абхазии не проблема, особенно в частном секторе. Да и хорошие, дорогие отели предоставляют такую возможность, Абхазия не Сочи — земли много. И пробок нет даже в Сухуме, даже в курортный сезон. Затор бывает в Гагре, но если вам мимо, то можно воспользоваться объездной. Резюмируя: минусов в автомобильном путешествии в Страну души фактически нет. Тем, кто решился, нужно расслабиться и получить удовольствие, но кто-то должен быть начеку. И это всегда водитель.

По теме

СочиАбхазияАбхазия-2023В Абхазию на машинеГаграСухумОзеро Рица
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter