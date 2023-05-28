Путешествие на автомобиле в Абхазию. Что нужно знать и как сделать поездку безопасной. Развенчиваем мифы и страшилки

Въезд в Абхазию — по российскому паспорту, для детей — по свидетельству о рождении. Если ребенка вывозят не родители, нужна нотариально заверенная доверенность от них. Генеральная доверенность нужна и на автомобиль, если вы не его владелец.

Все досмотры проводятся только на российской стороне, на абхазской сделают вид, что заглянули в ваш автомобиль и ваши документы — и отпустят с богом. Главное — в магазин беспошлинной торговли не заезжать, в Абхазию запрещено ввозить напитки, купленные в дьюти-фри. Своей чачи навалом. На обратном пути — пожалуйста!