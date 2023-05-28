Путешествие на автомобиле в Абхазию. Что нужно знать и как сделать поездку безопасной. Развенчиваем мифы и страшилки

Через несколько дней начинается курортный сезон, и многие россияне уже определились с тем, как проведут это лето. Выбор курортов сейчас не очень большой, поэтому Абхазия стала одним из популярных направлений. Тем более единственный аэропорт, который работает на юге России, — в Сочи, совсем рядом. Но наш материал для тех, кто любит путешествовать на автомобиле. Забежим вперед: злые гаишники, которые оберут вас до нитки, упоротые угонщики, которые в момент оставят вас без автомобиля, в прошлом. В Абхазии стали ценить туристов. Но соломки всё же своим читателям постелем. Чтобы их автопутешествие прошло без сучка и задоринки, журналист SOCHI1.RU расскажет всё, как есть. Начнем с границы.
Как перейти границу
Сейчас огромных очередей на границе еще нет, ее можно пересечь за 15–20 минут вместе с осмотром автомобиля и проверкой документов. Но лето обещает быть жарким. Автомобили в самые популярные месяцы стояли в очередях на всех прилегающих к КПП улицах. Но этого можно легко избежать: переходите границу ночью. Нужно знать, что самый час пик на границе с 08:00 и до обеда. В июле-августе очередей не бывает только в ночное время. Граница работает круглосуточно, поэтому проблем с ее переходом нет. Но они могут возникнуть, если у вас есть долги, признанные судом, а судебные приставы возбудили по ним исполнительное производство. Даже если долг всего
Въезд в Абхазию — по российскому паспорту, для детей — по свидетельству о рождении. Если ребенка вывозят не родители, нужна нотариально заверенная доверенность от них. Генеральная доверенность нужна и на автомобиль, если вы не его владелец.
Все досмотры проводятся только на российской стороне, на абхазской сделают вид, что заглянули в ваш автомобиль и ваши документы — и отпустят с богом. Главное — в магазин беспошлинной торговли не заезжать, в Абхазию запрещено ввозить напитки, купленные в дьюти-фри. Своей чачи навалом. На обратном пути — пожалуйста!
В 2022 году в Абхазии ввели обязательное страхование иностранных автомобилей. В республике три государственные компании: «Гарант-Страхование», национальная страховая компания «Абхазия» и страховая компания «Абхазгосстрах», и по закону иностранный гражданин должен застраховать свою машину прямо на въезде. По факту в Абхазии всё на чиле, на расслабоне. Поэтому мало кто это делает. Но вы лучше купите полис, тем более если планируете побыть там подольше. Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта на три дня составляет
Дороги, транспорт и связь
Пересекли границу, теперь держим ухо востро! Центральная трасса — двухполосная и частично горная. Правда, если вы уже миновали серпантин между Туапсе и Сочи, вам ничего не страшно и вам можно давать медаль за фигурное вождение. Тем не менее выбираем минимальную скорость, прижимаемся к обочине и едем по всем правилам. Местные знают трассу как свои пять пальцев и, как настоящие джигиты, гонят во весь опор. Тяжело особенно в ночное время: центральная трасса плохо освещена. Правда, в этом году фонари обещают восстановить за счет российской помощи. ДТП со смертельным исходом — прямо беда Абхазии.
Знаков на трассе немного, можете и не понять, что нарушили. Сейчас останавливают только на стационарных постах в городах, проверяют в основном страховку. На непристегнутый ремень, тонировку, отсутствие аптечки не реагируют. И даже небольшие нарушения прощают, добрые люди. А ведь совсем недавно могли остановить машину и просто сказать: «Удели внимание». Это значит: дай сколько можешь. А еще любили переносные дорожные знаки. Вдруг кирпич появился на подъеме к Новоафонскому монастырю, а рядом — сотрудник ГАИ: мол, ничего не знаю, плати
Что еще нужно знать перед поездкой в Абхазию: российская сотовая связь там не работает, вернее работает, но частично и очень дорого. И возможность купить местную сим-карту прямо на границе есть только у тех, кто проходит ее пешком. Автомобилистам придется давать кругаля, чтобы подъехать к площади перед автовокзалом. Поэтому тем, кто за рулем, советуем заранее скачать приложения — навигаторы, которые работают без интернета. Wi-Fi есть сейчас практически во всех отелях и ресторанах Абхазии, поэтому решайте сами, покупать местную симку или нет. Стоит она
Лучше не ломаться
Перед поездкой обязательно сделайте ТО автомобилю, прямо доскональное. Не дай бог там сломаться. Расскажу свою историю. Мы поехали с подругами в Абхазию по святым местам, но кто-то, видимо, сильно нагрешил, и поездка прямо сразу не задалась. Сломались на объездной в Гагре в
Поэтому автомобиль, на котором вы путешествуете, должен быть максимально проверенным, с запаской и другими прибамбасами, которые помогут вам самостоятельно решить хоть какие-то технические проблемы. Бензином тоже стоит максимально запастись в России. Так, на всякий случай, заправки на трассе есть. Цены на
Дороги в Абхазии неплохие, по российским меркам, можно сказать, хорошие. Особенно центральная трасса, а вот в столице, Сухуме, стоит только заехать во дворы, и сразу попадешь в яму. При этом дорога к озеру Рица отличная, ее недавно сделали, даже к городу-призраку Акармаре в Ткуарчалском районе можно спокойно доехать на седане. Но всё равно будьте начеку: по дорогам гуляют коровы и овцы. Стадо может расположиться удобно на проезжей части и просто загорать. Им хоть засигналься.
А вот до водопадов, например Гегского, доехать на обычной машине не получится. Зато можно спокойно подъехать ко всем древним храмам, а также к Кындыгским термальным источникам. Главное, что в Абхазии — свободный доступ к пляжам. Приехал, поставил машину и купайся себе. Конечно, лучше ничего ценного там не оставлять, чтобы никого не искушать. Но по своему опыту скажу, где только машины не бросали, ни разу не ограбили и не угнали. Зато на автомобиле можно посмотреть все самые красивые достопримечательности Абхазии за несколько дней и ни от кого не зависеть. Не носиться «галопом по Европам» с экскурсионной группой, так и не успев ничего рассмотреть, но накупить навязанных сувениров и «домашнего» вина. А главное, можно остановиться в каком-нибудь в лесном уютном кемпинге, их в Абхазии за последние годы прибавилось. Есть даже шикарные.
Кстати, найти жилье с парковкой в Абхазии не проблема, особенно в частном секторе. Да и хорошие, дорогие отели предоставляют такую возможность, Абхазия не Сочи — земли много. И пробок нет даже в Сухуме, даже в курортный сезон. Затор бывает в Гагре, но если вам мимо, то можно воспользоваться объездной. Резюмируя: минусов в автомобильном путешествии в Страну души фактически нет. Тем, кто решился, нужно расслабиться и получить удовольствие, но кто-то должен быть начеку. И это всегда водитель.