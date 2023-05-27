Фура с огнеопасным грузом протаранила седан и сбила столб на Бердском шоссе

Вечером 27 мая у заправки «Топаз» на Бердском шоссе водитель фуры с надписью «Огнеопасно» врезался в Nissan Teana и снес фонарный столб. Об этом сообщил паблик «АСТ-54», приложив видео с места событий.
— По словам наших подписчиков, из-за ДТП по всему шоссе сейчас нет освещения. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает «АСТ-54».
Сервис «2ГИС.Пробки» показывает колоссальный затор на всём Бердском шоссе. При этом, по данным «Яндекс.Пробок», препятствий движению нет.
Вечером 26 мая в Первомайском районе столкнулись тягач «Мерседес» с ВАЗом. В результате пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа.