freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняДТП с нахальной «четыркой»
Все новости
Все новости

Тягач столкнулся с ВАЗом на встречке в Первомайском районе — 3 человека в больнице

Авария случилась вчера вечером

270

На место выезжали сотрудники ДПС

Поделиться

Вечером 26 мая в Первомайском районе столкнулись тягач «Мерседес» с ВАЗом. В результате пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа.

Авария произошла в 23:50 на Бердском шоссе. По информации Госавтоинспекции, водитель 1973 года рождения за рулем «Мерседеса» с полуприцепом «Крон» ехал с Электровозной в сторону Одоевского. Около дома на Бердском шоссе, 61/1 он начал разворот налево, в этот момент столкнулся с ВАЗом. За рулем ВАЗа был мужчина 2002 года рождения.

— Пострадал водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 2002 года рождения, 2 пассажира автомобиля ВАЗ — мужчина 1995 года рождения, мужчина 2004 года рождения, — сообщили в ГАИ.

Пострадавших с разными травмами увезли в больницу, на месте работал экипаж ДПС.

22 мая в Заельцовском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. На 1-м Мочищенском шоссе столкнулись BMW и Toyota Caldina.

По теме

ГИБДД НовосибирскаПервомайский район НовосибирскаБердское шоссеДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter