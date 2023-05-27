Тягач столкнулся с ВАЗом на встречке в Первомайском районе — 3 человека в больнице

Вечером 26 мая в Первомайском районе столкнулись тягач «Мерседес» с ВАЗом. В результате пострадали водитель и 2 пассажира ВАЗа.

Авария произошла в 23:50 на Бердском шоссе. По информации Госавтоинспекции, водитель 1973 года рождения за рулем «Мерседеса» с полуприцепом «Крон» ехал с Электровозной в сторону Одоевского. Около дома на Бердском шоссе, 61/1 он начал разворот налево, в этот момент столкнулся с ВАЗом. За рулем ВАЗа был мужчина 2002 года рождения.