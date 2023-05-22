Один погиб, двое в больнице: BMW попал в жесткое ДТП на новосибирском шоссе

В Заельцовском районе Новосибирска 22 мая примерно в 12:30 произошло смертельное ДТП. В результате один человек погиб, двое получили увечья. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Выяснилось, что водитель 1985 года рождения ехал за рулем Toyota Caldina со стороны улицы Кедровой в сторону Краснояровского шоссе. На 1-м Мочищенском шоссе возле дома №58 по улице Полетной он столкнулся с BMW, который ехал во встречном направлении. За рулем последнего сидел мужчина 1964 года рождения.
Из-за аварии пассажир Toyota погиб. Двое водителей получили травмы, сейчас они находятся в больнице. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, они разбираются в произошедшем.
Очевидцы в группе «АСТ-54» утверждают, что у BMW была большая скорость, а вторая иномарка уходила от столкновения. Также корреспондент НГС сделал запрос в областной Минздрав. В настоящее время комментариев по ситуации не поступало.
Ранее НГС писал о столкновении двух фур под Новосибирском. Это случилось на трассе Р-255 Болотное — Новосибирск.