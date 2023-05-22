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Один погиб, двое в больнице: BMW попал в жесткое ДТП на новосибирском шоссе

ГИБДД показала на видео последствия аварии

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В результате аварии умер пассажир

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В Заельцовском районе Новосибирска 22 мая примерно в 12:30 произошло смертельное ДТП. В результате один человек погиб, двое получили увечья. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Выяснилось, что водитель 1985 года рождения ехал за рулем Toyota Caldina со стороны улицы Кедровой в сторону Краснояровского шоссе. На 1-м Мочищенском шоссе возле дома №58 по улице Полетной он столкнулся с BMW, который ехал во встречном направлении. За рулем последнего сидел мужчина 1964 года рождения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП случилось на трассе

Видео: ГИБДД НСО

Из-за аварии пассажир Toyota погиб. Двое водителей получили травмы, сейчас они находятся в больнице. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, они разбираются в произошедшем.

Очевидцы в группе «АСТ-54» утверждают, что у BMW была большая скорость, а вторая иномарка уходила от столкновения. Также корреспондент НГС сделал запрос в областной Минздрав. В настоящее время комментариев по ситуации не поступало.

Ранее НГС писал о столкновении двух фур под Новосибирском. Это случилось на трассе Р-255 Болотное — Новосибирск.

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