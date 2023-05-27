Полиция начала проверку камеры видеофиксации на Октябрьском мосту

Ранее мы рассказывали историю новосибирского общественника Вячеслава Ашуркова, которому удалось оспорить штраф, полученный за превышение скорости на Октябрьском мосту. Днем 11 января он проезжал по Октябрьскому мосту со стороны левобережной части Новосибирска. При въезде на мост был установлен знак, предупреждающий об ограничении скорости до 40 км/ч. При этом знак был завешен черной пленкой