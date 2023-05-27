Полиция начала проверку камеры видеофиксации на Октябрьском мосту

Замначальника ГУ МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку из-за работы камеры фото- и видеофиксации, установленной на Октябрьском мосту. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали историю новосибирского общественника Вячеслава Ашуркова, которому удалось оспорить штраф, полученный за превышение скорости на Октябрьском мосту. Днем 11 января он проезжал по Октябрьскому мосту со стороны левобережной части Новосибирска. При въезде на мост был установлен знак, предупреждающий об ограничении скорости до 40 км/ч. При этом знак был завешен черной пленкой
— На въезде на мост был знак ограничения в 40 км/ч, а через 300 метров знак «Главная дорога» и правое примыкание дорожного подъезда на мост со знаком «Уступите дорогу». Исходя из п.1.2 ПДД, перекресток — это место пересечения или примыкания дорог на одном уровне. А действие знака ограничения скорости распространяется до перекрестка, — рассказывал Вячеслав Ашурков.
Камера всё равно посчитала нарушением скорость машины в 65 км/ч. Ашуркову удалось оспорить постановление об административном правонарушении.
Прокуратура Новосибирска провела проверку и установила — ограничение в 40 км/ч ввели с 20 октября 2022 года. Тогда же на этот показатель были настроены и камеры.
— Впоследствии эти дорожные знаки были зачехлены, при этом комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД продолжал фиксировать нарушения с учетом действия указанных знаков. Данное обстоятельство повлекло массовое нарушение прав граждан — водителей, в отношении которых ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. — Прим. ред.) вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.9 КоАП РФ, — говорилось в ответе прокуратуры Новосибирска (документ имеется в распоряжении редакции).
В итоге прокуратура внесла представление мэру и знаки демонтировали.