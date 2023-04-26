«Государство, как карманник»: сибиряк оспорил штраф с камеры на Октябрьском мосту — пострадать могли сотни новосибирцев

Неразбериха со знаками и постоянные ограничения, которые вводятся в Новосибирске, вызывают не только хаос на дорогах и пробки, но иногда и бьют по кошелькам автовладельцев. В январе новосибирец Вячеслав Ашурков получил штраф за превышение скорости на Октябрьском мосту и очень удивился. Знак ограничения в 40 км/ч был завешен черной пленкой и ехать можно было 60 км/ч, но камера всё равно посчитала нарушением скорость машины в 65 км/ч. Ему удалось оспорить постановление об административном правонарушении и выяснить, что мэрия Новосибирска даже и не знает, кто и когда установил временные знаки. Объясняем, как так вышло и почему ситуация со знаками и ложными штрафами будет только усугубляться.
«Массовое нарушение закона»
11 января в полдень новосибирский общественник Вячеслав Ашурков ехал по Октябрьскому мосту в сторону левого берега, когда камера зафиксировала нарушение. Скорость машины была 65 км/ч, поэтому мужчина очень удивился, получив штраф.
— На въезде на мост был знак ограничения в 40 км/ч, а через 300 метров знак «Главная дорога» и правое примыкание дорожного подъезда на мост со знаком «Уступите дорогу». Исходя из
Поэтому после перекрестка мужчина увеличил скорость. В городе разрешено ездить со скоростью в 60 км/ч, но превышение этого показателя на 20 км/ч по закону не наказывается. Тем не менее общественник всё равно получил штраф, потому что камера была настроена на ограничение в 40 км/ч. Перед ней был знак, завешенный черной пленкой, и, как предполагает мужчина, на нем и было это ограничение.
Вячеслав Ашурков — руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Постановление Вячеслав Ашурков смог оспорить через «Госуслуги».
— Я понимал, что здесь было нарушение в отношении большого круга лиц. Массовое нарушение закона со стороны тех, кто должен этот закон соблюдать — муниципалитета и ГИБДД. И я обратился в прокуратуру, — добавил общественник.
«Сведения в мэрии отсутствуют»
Прокуратура Новосибирска провела проверку и установила — ограничение в 40 км/ч ввели с 20 октября 2022 года. Тогда же на этот показатель были настроены и камеры.
— Впоследствии эти дорожные знаки были зачехлены, при этом комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД продолжал фиксировать нарушения с учетом действия указанных знаков. Данное обстоятельство повлекло массовое нарушение прав граждан — водителей, в отношении которых ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. — Прим. ред.) вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
Мэрия Новосибирска ответила прокуратуре, что знаки не устанавливала и не зачехляла.
— Сведения о том, кем и когда дорожные знаки установлены в мэрии города отсутствуют, — отмечают в документе. — Мэрия сведения об изменении схемы организации дорожного движения на указанном участке дороги в ЦАФАП, Минтранс области, ЦОДД (Центр организации дорожного движения. — Прим. ред.) не направила. Таким образом, мэрия города ненадлежащим образом исполнила свои обязанности по организации дорожного движения.
В итоге прокуратура внесла представление мэру и знаки демонтировали.
«Государство выступило, как карманник»
Вячеслав Ашурков предполагает, что такие незаконные штрафы могли получить сотни новосибирцев, и многие, не вчитавшись в постановления, просто оплатили штрафы.
— Именно муниципалитет отвечает за всё, что происходит в городе. По закону, о безопасности дорожного движения он несет ответственность как владелец дороги. И такая ситуация, как с Октябрьским мостом, — не первая и точно не последняя, — отметил Вячеслав Ашурков.
Ранее подобный случай был на Димитровском мосту. Тогда ограничение скорости было 70 км/ч. А водители начали получать штрафы за превышение от 60 км/ч.
— Оказывается, кто-то на высокой машине снес знак, который стоял со стороны левого берега в сторону комплекса видеофиксации, и несколько месяцев ЦОДД показания передавал от 81 км и выше. Решили тогда проблему без прокуратуры достаточно быстро. Но несколько месяцев эта ситуация была, — вспоминает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России. — И вот это две яркие ситуации, когда владелец дороги не досмотрел, не увидел и ничего не знает.
Он недоволен, что ситуация с Октябрьским мостом закончилась представлением мэру и обошлась без личной ответственности чиновников.
— Если государство незаконно поимело с граждан этот доход, то тем же путем и порядком всем, кому незаконно выставляли эти штрафы, — верните деньги, — возмущен общественник. — Прокуратура подтверждает, что незаконно установлены были знаки — где дальнейшие действия? Государство выступило, как карманник, которого поймали за руку, а он сказал: «Не отводи меня в милицию, вот тебе твои три копейки».
Как решить проблему и почему ситуация с Октябрьским мостом может повториться
Вячеслав Ашурков уверен, что ситуацию могла бы изменить персональная ответственность чиновников за невыполнение законов.
— Про наказание лиц, которые как минимум допустили халатность, занимая определенную должность, вообще речи не идет сейчас, получается так. А нужно наказывать те лица, которые нарушили закон. Прокуратура не может никого принудить, чтобы деньги вернули. Было зафиксировано массовое нарушение закона и всё, — пожимает плечами общественник. — Сейчас, например, если условный руководитель департамента транспорта за это был бы на принудительных работах — как думаете, как быстро у нас навели бы порядок? Но у нас максимум — предписание, предупреждение.
Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО утверждает, что проблема с организацией дорожного движения в городе тянется уже не один год.
— По организации дорожного движения говорили много — в Новосибирске она не осуществляется. И это можно говорить как факт. Поскольку эта процедура регламентирована законом. И чтобы получить результат, нужно выполнять требования. Город требования закона не выполняет, — подчеркивает специалист.
В 2021 году «Городской центр организации дорожного движения» отыграл конкурс на создание «Проекта организации дорожного движения» (ПОДД) для некоторых улиц Новосибирска. Но эксперты уверены, что ситуацию это не переломит.
— Это капля в море. Результата пока до сих пор нет, — отмечает Александр Стефанов. — Пытаются сделать красиво и правильно, но если это не будет программным мероприятием с конкретными сроками выполнения, то с таким подходом город будет до 2300 года заниматься этими вещами и останется на том же месте.
Он подчеркнул, что установка камер и их работа, особенно в местах концентрации ДТП, дисциплинирует водителей.
— Но есть здесь не совсем справедливый подход. Требовать от водителей соблюдения закона при том, что владелец дороги закон не выполняет? Прецедент с Вячеславом, когда знаки и ограничения вводятся с нарушением закона, а при этом с водителей требуют закон соблюдать — конечно, тут подход неправильный, — убежден эксперт.
В ФЗ
— Если у нас владелец дороги не организует дорожное движение так, как это предписано законом, то вынесенные штрафы по камерам и дорожным знакам — это лотерея. Правильно установлен знак или правильно ли настроена камера... Пока нет системного подхода и всё не организовано так, как предписано законом, такие случаи были, есть и будут. Здесь водителям нужно добиваться не только отмены штрафов, но и моральной компенсации. Нужно стимулировать власть соблюдать закон, — убежден Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО.
При этом процедура возврата денег без обращения потерпевших в российском законодательстве не предусмотрена. Срок обжалования административного постановления — 10 дней. А для его восстановления нужны веские основания, которые будут рассматриваться в каждом случае индивидуально.
В этом году в Новосибирске установят 50 новых комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их разместят на аварийных участках, на это потратят больше 300 миллионов рублей. Они будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и прочие нарушения.