«Государство, как карманник»: сибиряк оспорил штраф с камеры на Октябрьском мосту — пострадать могли сотни новосибирцев

«Массовое нарушение закона»

11 января в полдень новосибирский общественник Вячеслав Ашурков ехал по Октябрьскому мосту в сторону левого берега, когда камера зафиксировала нарушение. Скорость машины была 65 км/ч, поэтому мужчина очень удивился, получив штраф.