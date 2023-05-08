«Лексус» улетел в кювет после удара об ограждение под Новосибирском — водитель погиб

В Мошковском районе Новосибирской области автомобиль съехал в кювет после наезда на ограждение. Как сообщили в официальном аккаунте Госавтоинспекции МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», в результате ДТП погиб водитель транспортного средства.
По информации ведомства, авария произошла в 05:20
— В результате автоаварии водитель транспортного средства погиб. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, — указано в сообщении.
7 мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. От полученных травм новосибирец скончался.