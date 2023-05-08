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«Лексус» улетел в кювет после удара об ограждение под Новосибирском — водитель погиб

Инцидент произошел в Мошковском районе

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Авария произошла на автодороге Р-255 «Сибирь»

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В Мошковском районе Новосибирской области автомобиль съехал в кювет после наезда на ограждение. Как сообщили в официальном аккаунте Госавтоинспекции МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», в результате ДТП погиб водитель транспортного средства.

По информации ведомства, авария произошла в 05:20 5 мая на автодороге Р-255 «Сибирь». 49-летний водитель автомобиля «Лексус GX-460» ехал в сторону Новосибирска и на 89-м километре дороги совершил наезд на ограждение. После удара машина съехала в кювет и опрокинулась.

— В результате автоаварии водитель транспортного средства погиб. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, — указано в сообщении.

7 мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе водитель автобуса задавил пешехода. От полученных травм новосибирец скончался.

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