Суд обязал кондукторов автобуса № 13 принимать к оплате карты

В Новосибирске суд обязал кондукторов автобуса
Отмечается, что обращения новосибирцев поступали специалистам в 2022 и 2023 годах. Пассажиры сообщали, что перевозчик «многократно допускал отказы в оплате проезда с использованием национальных платежных систем по указанному маршруту». Он предлагал новосибирцам заплатить за проезд наличными средствами и переводом по номеру телефона.
Ведомство привлекло юридическое лицо к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, но перевозчик продолжил такую практику.
— Перевозчику неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, но он не принял мер по соблюдению требований закона, — указано в сообщении. — В связи с чем Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилось в суд.
Калининский районный суд Новосибирска признал действия перевозчика противоправными и обязал принимать оплату проезда картами. Решение суда вступило в силу.
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