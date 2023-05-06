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Суд обязал кондукторов автобуса № 13 принимать к оплате карты

Перевозчик отказывал пассажирам в безналичном расчете за проезд

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Решение принял Калининский районный суд Новосибирска

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В Новосибирске суд обязал кондукторов автобуса № 13 принимать плату за проезд банковскими картами. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, пассажиры маршрута неоднократно обращались в ведомство из-за отказа перевозчика в безналичном расчете.

Отмечается, что обращения новосибирцев поступали специалистам в 2022 и 2023 годах. Пассажиры сообщали, что перевозчик «многократно допускал отказы в оплате проезда с использованием национальных платежных систем по указанному маршруту». Он предлагал новосибирцам заплатить за проезд наличными средствами и переводом по номеру телефона.

Ведомство привлекло юридическое лицо к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, но перевозчик продолжил такую практику.

— Перевозчику неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, но он не принял мер по соблюдению требований закона, — указано в сообщении. — В связи с чем Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилось в суд.

Калининский районный суд Новосибирска признал действия перевозчика противоправными и обязал принимать оплату проезда картами. Решение суда вступило в силу.

С 22 апреля в Новосибирске запустили дачные автобусы. Речь идет о маршрутках № 51л «Нижняя Ельцовка» — «с/о "Отдых-2"» и № 77л «Улица Ветлужская» — «Сады».

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АвтобусОплата проезда банковскими картамиКалининский районный судОбщественный транспорт
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