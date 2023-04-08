«Ауди» с номерами 777 объехал пробку на Вокзальной магистрали по встречной — теперь его ищет ГИБДД

Госавтоинспекция Новосибирска ищет водителя красной «Ауди», который пересек двойную сплошную и проехал по встречной полосе на Вокзальной магистрали.
Момент обгона попал на камеру видеорегистратора одного из водителей — запись выложили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Инцидентом заинтересовалась ГАИ:
— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — сообщили в ведомстве.
В январе в Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель за рулем Toyota Avensis ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. На 1250-м км трассы во время обгона он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем.