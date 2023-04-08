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«Ауди» с номерами 777 объехал пробку на Вокзальной магистрали по встречной — теперь его ищет ГИБДД

Нарушителю грозит административный протокол

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Момент обгона попал на видеорегистратор

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Госавтоинспекция Новосибирска ищет водителя красной «Ауди», который пересек двойную сплошную и проехал по встречной полосе на Вокзальной магистрали.

Момент обгона попал на камеру видеорегистратора одного из водителей — запись выложили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Инцидентом заинтересовалась ГАИ:

— По данному факту сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — сообщили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В январе в Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель за рулем Toyota Avensis ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. На 1250-м км трассы во время обгона он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем.

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ГосавтоинспекцияГИБДД НовосибирскаАудиВокзальная магистраль
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