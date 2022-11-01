«Последнее китайское предупреждение»: мэр — о задержках в ремонте Гусинобродского шоссе и Октябрьского моста

Ремонт Гусинобродского шоссе и Октябрьского моста в Новосибирске должны завершить не позднее 20 ноября. При этом мэр во время аппаратного совещания сегодня, 1 ноября, раскритиковал дорожников за медлительность.

— Не завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на двух объектах — Гусинобродское шоссе, по БКД, и тротуарная часть Октябрьского моста. Там площадь большая. Хочу напомнить, что окончание работ всех — 20 ноября. Это последние ножницы. После этого, если не будут выполнены эти работы, деньги будут сняты федералами. И дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное, что нам на будущий год урежут план, — предупредил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.