«Последнее китайское предупреждение»: мэр — о задержках в ремонте Гусинобродского шоссе и Октябрьского моста
Ремонт должны закончить к 20 ноября
Ремонт Гусинобродского шоссе и Октябрьского моста в Новосибирске должны завершить не позднее 20 ноября. При этом мэр во время аппаратного совещания сегодня, 1 ноября, раскритиковал дорожников за медлительность.
— Не завершены работы по укладке асфальтобетонной смеси на двух объектах — Гусинобродское шоссе, по БКД, и тротуарная часть Октябрьского моста. Там площадь большая. Хочу напомнить, что окончание работ всех — 20 ноября. Это последние ножницы. После этого, если не будут выполнены эти работы, деньги будут сняты федералами. И дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное, что нам на будущий год урежут план, — предупредил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он напомнил, что после 3 ноября в Новосибирске ожидаются осадки.
— После 3 ноября погода будет портиться. Вот для дорожников — последнее китайское предупреждение погодное. Надо завершать работы, — подчеркнул мэр.
Капитальный ремонт Октябрьского моста запланировали еще в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт. Тротуар на Октябрьском мосту начали разбирать в середине октября.