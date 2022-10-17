На Октябрьском мосту в Новосибирске разобрали тротуар

На Октябрьском мосту в Новосибирске демонтировали 25% тротуарных плит в рамках капитального ремонта. Все работы собираются закончить к 9 декабря 2024 года.

Сейчас на мосту проводят пескоструйную очистку и покраску металла пролетных строений.