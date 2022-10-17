На Октябрьском мосту в Новосибирске разобрали тротуар
Капитальный ремонт на мосту идет с лета
На Октябрьском мосту в Новосибирске демонтировали 25% тротуарных плит в рамках капитального ремонта. Все работы собираются закончить к 9 декабря 2024 года.
Сейчас на мосту проводят пескоструйную очистку и покраску металла пролетных строений.
— На объекте демонтировано 500 погонных метров железобетонных тротуарных плит, выполняется расшивка швов гранитной кладки тела опоры № 2 — 140 погонных метров, — сообщили в ООО «СпецТрансСтрой», которое выполняет ремонт.
Из-за капитального ремонта на проезжей части моста ограничили скорость до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до конца 2022 года.
— Сужение участков будет выполняться этапами и производиться до конца всего срока ремонтных работ. Обновлять пролеты со вскрытием проезжей части будут во втором квартале 2023 года, — добавили в «СпецТрансСтрое».
Мост начали ремонтировать летом, работы разделили на 3 этапа. Первый должны завершить до 9 декабря 2022 года, второй — до 8 декабря 2023-го, третий — до 9 декабря 2024-го.
К этому времени должны заменить мостовые полотна, уложить новый асфальтобетон, обновить перила, мачты освещения, систему водоотвода, убрать накладные плиты с тротуара. На капремонт потратят 2,2 миллиарда рублей.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Владельцы компании — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ООО «Сибирский Поликомпозит». Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года выручка ООО «СпецТрансСтрой» составила 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%), чистая прибыль — 5,8 миллиона рублей.
В сентябре стало известно, что ремонт Октябрьского моста идет с отставанием. Работы, которые должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены почти на 10%.
Капитальный ремонт Октябрьского моста запланировали еще в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.