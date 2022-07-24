Работают в две смены: в ТУАД объяснили
5-километровую пробку на Гусинобродском тракте
Рабочие трудятся в две смены, но некоторые процессы от них не зависят
В ТУАД прокомментировали длинные пробки на въезде в Новосибирск по Гусинобродскому тракту.
По информации ТУАД, большая часть работ проводится в подмостовой части, скрытой от водителей.
— Подрядчик армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор, — рассказали в управлении. — По проекту подрядчик также должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка.
Число работников на дороге увеличено, они работают в две смены, подчеркнули в ТУАД.
— Сократить сроки не дают технологические процессы: ограничены сроки набора прочности бетона монолитных конструкций, подлежащих ремонту, в частности деформационных швов, — пояснили промедления в организации.
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