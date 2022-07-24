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Работают в две смены: в ТУАД объяснили 5-километровую пробку на Гусинобродском тракте

Рабочие трудятся в две смены, но некоторые процессы от них не зависят

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Пробка на Гусинобродском тракте уже стала традиционной

Пробка на Гусинобродском тракте уже стала традиционной

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В ТУАД прокомментировали длинные пробки на въезде в Новосибирск по Гусинобродскому тракту.

По информации ТУАД, большая часть работ проводится в подмостовой части, скрытой от водителей.

— Подрядчик армирует и устанавливает опалубку монолитного участка тротуаров, ремонтирует поверхности балок, красит опоры моста, ведет ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор, — рассказали в управлении. — По проекту подрядчик также должен отремонтировать деформационные швы, водоотводные сооружения на мосту и на подходах, береговые опоры. После этого будет уложен слой покрытия, установлены ограждения и нанесена разметка.

Число работников на дороге увеличено, они работают в две смены, подчеркнули в ТУАД.

— Сократить сроки не дают технологические процессы: ограничены сроки набора прочности бетона монолитных конструкций, подлежащих ремонту, в частности деформационных швов, — пояснили промедления в организации.

Мост на самом загруженном направлении по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ремонтирует ООО «Мосты Сибири». Его построили в 1973 году. Ремонт начался в апреле 2022 года и по планам должен продлиться до 1 ноября. По данным «Контур.Фокуса», выручка «Мостов Сибири» в 2021 году составила 30,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.

В воскресенье, 24 июля, дачники снова попали в длинную пробку на въезде в город — они шутят над ситуацией, а журналистка НГС записала свои наблюдения в дневник.

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БКДТУАДГусинобродский тракт
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