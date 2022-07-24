Тест-драйв популярной пробки: как и сколько журналист НГС ехала в город — дневник с Гусинобродского тракта
Всё лето новосибирцы терпят пробки из-за ремонта моста через реку Издревую
Каждое воскресенье новосибирцы встают в пробки выходного дня, возвращаясь с дач. Одно из самых популярных «пробочных» направлений — Гусинобродское шоссе, которое за городом превращается в тракт. С весны здесь идет ремонт моста в районе Гусиного Брода, осложняя жизнь дачников. Каждые выходные преодолевает пробки и журналист НГС Саша Перетокина — в это воскресенье она решила записать всё происходящее. Подробности — в этом дневнике из пробки.
14:35. Мы выезжаем с дачи пораньше, чтобы не встать в сильную пробку. Этому нас научила первая в году поездка за город, когда в пятницу вечером в мае мы добирались до дачи 3 часа 10 минут. С тех пор наша семья выезжает из Новосибирска ранним утром субботы и старается не задерживаться допоздна в воскресенье.
14:56. Поворачиваем с грунтовой дороги на трассу и сразу оказываемся в пробке. «Яндекс.Карты» показали, что она тянется 5 км из-за ремонта моста через реку Издревую, который идет всё лето.
Мост на самом загруженном направлении по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ремонтирует ООО «Мосты Сибири». Его построили в 1973 году. Ремонт начался в апреле 2022 года и по планам должен продлиться до 1 ноября. По данным «Контур.Фокус», выручка «Мостов Сибири» в 2021 году составила 30,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.
14:57. Машины, которые едут в сторону города вместе с нами, съезжают на обочину и рассеиваются по полю, как коровы. Это те самые умные водители, которых всегда благодаришь за то, что пробка растягивается еще больше, когда они снова вливаются в нее дальше.
15:01. Привлекает внимание красный «Ниссан» с двумя женщинами лет 50 — машина едет в соседней полосе, из открытого окна доносится громкий смех и хриплый голос. У его обладательницы обильно накрашенные ресницы и перекрашенные в блонд волосы. Хоть кому-то в этой пробке весело.
15:03. Продолжаю рассматривать плетущиеся в соседней полосе машины. Рядом появляется серый «Митсубиси-Форестер». Окна нараспашку, громко звучит шансон, за рулем женщина — ее не разглядеть, рядом лысый мужчина с крупными чертами лица и бровями, изогнутыми так, что сразу понимаешь: человек серьезный. У него синий спортивный костюм и большое золотое кольцо. В такт музыке он мотает головой вверх-вниз, затем начинает качать руками. Женщина при этом качает головой из стороны в сторону, как бы отрицая. Делает знаки, что ей на самом деле не нравится такая музыка?
Играет, кстати, «Запахло весной» в исполнении «Бутырки». Не Чайковского же слушать за рулем. Хотя, возможно, его музыка оказала бы терапевтический эффект — умиротворяющий и примиряющий с пробкой.
15:10. Мимо едет «Гелендваген» с двумя грязными квадроциклами в прицепе. Видимо, хорошо провел выходные.
15:20. Примерно в это время, объезжая пробку по встречной полосе, проехала полиция.
15:44. Проехала скорая. Скорее всего, спешат на место ДТП.
15:48. С поворота на Жеребцово начинают выезжать машины — самые умные водители, которые объезжали пробку, спускаясь на обочину и в поля.
15:50. Пишу о пробке коллеге, которая сегодня пишет весь день новости. Она скидывает сообщения водителей из 2ГИС: «Подарите мне вертолет», «Продам место ближе к мосту».
15:57. Вижу указатель Гусиный Брод. На этот раз всего час в самом сильном заторе на трассе.
16:05. Наша машина дождалась зеленого света на светофоре реверсивного движения. На этой неделе ремонт переместился на вторую сторону моста через реку Издревую. Кажется, что за половину лета рабочие сделали только отбойник: дорожное полотно как было разбитое, так осталось. На паспорте стройки говорится, что работы закончатся 1 ноября 2022.
16:09. Вижу стройку Восточного обхода. Людей и техники немного, но что-то происходит.
16:15. Проехали село Раздольное, по правую руку видно огромные насыпи стройматериалов.
16:17. А вот и указатель «Добро пожаловать в Новосибирск». Сразу за ним мелкое ДТП. Полиция и скорая ехали явно не сюда.
16:18. Проезжаем тюрьму, встречаем еще одну стройплощадку дорожников и паспорт реконструкции Гусинобродского шоссе. Держим курс в район свалки и психбольницы.
16:44. Мы дома. В этот раз дорога заняла чуть больше двух часов.
Если вы тоже едете сегодня в пробке по Гусинобродскому тракту, пишите в комментариях, сколько времени занял у вас путь домой. Также вы можете рассказать нам о других пробках в город.
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