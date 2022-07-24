Тест-драйв популярной пробки: как и сколько журналист НГС ехала в город — дневник с Гусинобродского тракта

Мост на самом загруженном направлении по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ремонтирует ООО «Мосты Сибири». Его построили в 1973 году. Ремонт начался в апреле 2022 года и по планам должен продлиться до 1 ноября. По данным «Контур.Фокус», выручка «Мостов Сибири» в 2021 году составила 30,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона. Компания заключила контракты на выполнение госзаказов на 176,8 миллиона рублей. В 2021 году официальная численность сотрудников составляла пять человек.

14:57. Машины, которые едут в сторону города вместе с нами, съезжают на обочину и рассеиваются по полю, как коровы. Это те самые умные водители, которых всегда благодаришь за то, что пробка растягивается еще больше, когда они снова вливаются в нее дальше.