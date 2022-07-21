«Раскапывать начнем в эту субботу»: мэр предупредил новосибирцев о затруднениях движения на Гусинобродском шоссе
На дороге заменят покрытие
В Новосибирске 23, 24, 30 и 31 июля будет затруднено движение на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Там будут менять покрытие.
— Раскапывать мы начнем в эту субботу. Ремонтные работы уже проводятся. Хочу предупредить всех новосибирцев, что в эти выходные будет затруднен проезд в районе этого перекрестка. Будет прервано движение троллейбуса, он проходит по улице Доватора. Придется остановить, иначе невозможно будет проводить ремонт, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 июля на пресс-конференции.
Глава города попросил новосибирцев строить маршруты с учетом того, что проехать по перекрестку будет сложно. На этом месте грунт заменят на глубину более метра, чтобы в будущем асфальт не портился из-за движения автомобилей.
Накануне губернатор НСО Андрей Травников раскритиковал качество содержания Гусинобродского шоссе и заявил, что на дороге есть ямы, размером с колесо. По его словам, глава региона высказал эти претензии Анатолию Локтю.
Сегодня мэр рассказал также о том, какие работы ранее шли на ГБШ.
— С 2020 года выполняется очередной этап от Дегтярева, 23 до Зеленодолинской. В этом году этап должны сдать. Особо трудный участок — 700 метров в районе перекрестка с улицей Доватора. Мы каждый год ремонтировали его ямочным ремонтом. Сейчас вторую неделю ведется ремонт. И мы приняли решение полностью провести ремонт с заменой грунта на перекрестке, — отметил мэр.
Ранее в Новосибирске неизвестный оставил плакат на перекрестке на Гусинобродском шоссе, в котором попросил мэра начать ремонт.