«Раскапывать начнем в эту субботу»: мэр предупредил новосибирцев о затруднениях движения на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске 23, 24, 30 и 31 июля будет затруднено движение на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Там будут менять покрытие.

— Раскапывать мы начнем в эту субботу. Ремонтные работы уже проводятся. Хочу предупредить всех новосибирцев, что в эти выходные будет затруднен проезд в районе этого перекрестка. Будет прервано движение троллейбуса, он проходит по улице Доватора. Придется остановить, иначе невозможно будет проводить ремонт, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 июля на пресс-конференции.

