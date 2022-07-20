«Ямы размером с колесо»: Андрей Травников раскритиковал качество Гусинобродского шоссе

Губернатор Новосибирской области раскритиковал качество дороги на Гусинобродском шоссе в пределах города. По его словам, раньше ему не приходилось встречаться с таким качеством содержания магистральных дорог.

— Я бывал в разных городах страны, в некоторых даже работал. Скажем мягко, многие намного беднее, чем Новосибирск. Но я не помню такой ситуации, чтобы не находились средства, как бы ни было тяжело, на нормальное содержание города или проведение ямочного ремонта. В Новосибирске почему-то нет этой традиции, привычки, хотя я не первый год говорю. В этом году выезжали с инспекцией на региональные и федеральные дороги, я проезжал. Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? — заявил губернатор в эфире телеканала ОТС.

