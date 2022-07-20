«Ямы размером с колесо»: Андрей Травников раскритиковал качество Гусинобродского шоссе
По словам главы НСО, в других городах лучше следят за магистральными дорогами
Губернатор Новосибирской области раскритиковал качество дороги на Гусинобродском шоссе в пределах города. По его словам, раньше ему не приходилось встречаться с таким качеством содержания магистральных дорог.
— Я бывал в разных городах страны, в некоторых даже работал. Скажем мягко, многие намного беднее, чем Новосибирск. Но я не помню такой ситуации, чтобы не находились средства, как бы ни было тяжело, на нормальное содержание города или проведение ямочного ремонта. В Новосибирске почему-то нет этой традиции, привычки, хотя я не первый год говорю. В этом году выезжали с инспекцией на региональные и федеральные дороги, я проезжал. Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? — заявил губернатор в эфире телеканала ОТС.
Андрей Травников добавил, что в мае по просьбе города на ямочный ремонт правительство выделило 238 миллионов рублей. При этом работы по временному обустройству дороги, до начала капитального ремонта, не провели.
— Анатолию Евгеньевичу Локтю я это все в лицо высказал, знаю, что он уже проводил выездные совещания. Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — сообщил глава региона.
Ранее в Новосибирске неизвестный оставил плакат на перекрестке с Гусинобродском шоссе, в котором попросил мэра начать ремонт. По данным Telegram-канала мэра Анатолия Локтя, сейчас на дороге ремонтируют участок от улицы Есенина до здания №56. 23 июля начнется ремонт проблемного перекрестка с улицей Доватора.
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