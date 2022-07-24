«Подарите мне вертолёт»: дачники застряли в 5-километровой пробке под Новосибирском
Гусинобродский тракт встал из-за дорожных работ — в Новосибирске при этом дороги свободны
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Во второй половине дня на Гусинобродском тракте образовалась длинная пробка — движение затруднено из-за дорожных работ.
Согласно сервису 2ГИС, пробка растянулась от деревни Мостовая до моста над рекой Издревой. В сообщениях на карте новосибирцы иронизируют над ситуацией: просят подарить им вертолёт и продают места в пробке поближе к мосту.
Неделю назад причиной пробки на Гусинобродском тракте стала авария. А в июне многокилометровые заторы по выходным были на севере города — там тоже проводили дорожные работы.