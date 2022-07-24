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«Подарите мне вертолёт»: дачники застряли в 5-километровой пробке под Новосибирском

Гусинобродский тракт встал из-за дорожных работ — в Новосибирске при этом дороги свободны

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Пробка растянулась почти на 5 км

Пробка растянулась почти на 5 км

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Во второй половине дня на Гусинобродском тракте образовалась длинная пробка — движение затруднено из-за дорожных работ.

Согласно сервису 2ГИС, пробка растянулась от деревни Мостовая до моста над рекой Издревой. В сообщениях на карте новосибирцы иронизируют над ситуацией: просят подарить им вертолёт и продают места в пробке поближе к мосту.

Автомобили практически стоят от деревни Мостовая до моста над Издревой

Автомобили практически стоят от деревни Мостовая до моста над Издревой

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Неделю назад причиной пробки на Гусинобродском тракте стала авария. А в июне многокилометровые заторы по выходным были на севере города — там тоже проводили дорожные работы.

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дорожное строительствопробкиГусинобродский тракт
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