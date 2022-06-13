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В город не попасть: новосибирец снял с высоты многокилометровую пробку из фур и дачников

Затор сняли на трассе Р-255 между Кошево и Мошково

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На ролике хорошо видно вереницу из легковушек и фур

На ролике хорошо видно вереницу из легковушек и фур

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Новосибирцы после жарких длинных выходных сегодня, 13 июня, вечером возвращаются в город. Поток машин хлынул со всех сторон. Ситуацию на дорогах осложняют ремонты и реверсивное движение на участках дорог, ведущих в Новосибирск.

Как сообщают подписчик группы «АСТ-54», на трассе Р-255 между Кошево и Мошково собралась многокилометровая пробка. Он снял ее на видео с высоты. На ролике хорошо видно вереницу из легковушек и фур.

Также, по данным карты 2GIS, сейчас затруднено движение на Гуснобродском тракте, Бердском и Ордынском шоссе.

Из-за ремонта моста возле Гусиного брода организовано реверсивное движение, которое также осложняет ситуацию

Из-за ремонта моста возле Гусиного брода организовано реверсивное движение, которое также осложняет ситуацию

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Площадь Труда в Новосибирске — место знаковое. Здесь строится южная часть транспортной развязки четвертого моста. Сейчас там сужение полос, ямы, пробки и нервные водители, которые вынуждены преодолевать это препятствие. Журналист НГС проехала через площадь Труда в утренний час пик.

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