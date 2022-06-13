В город не попасть: новосибирец снял с высоты многокилометровую пробку из фур и дачников

Площадь Труда в Новосибирске — место знаковое. Здесь строится южная часть транспортной развязки четвертого моста. Сейчас там сужение полос, ямы, пробки и нервные водители, которые вынуждены преодолевать это препятствие. Журналист НГС проехала через площадь Труда в утренний час пик.

