Под Новосибирском решили отремонтировать мост через проблемную реку

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион на ремонт моста через реку Издревую. Он находится на трассе к Ленинску-Кузнецкому. Максимальная стоимость работ — 45,7 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить подготовительные работы, демонтировать существующие конструкции — металлические перила и барьерные ограждения, разобрать слои дорожного покрытия, элементы водоотвода и другие части моста. После этого подрядчик обустроит слой покрытия из цементобетона, установит ограждения и нанесет разметку на мосту.
Работы выполнят до 1 ноября 2022 года.
Река Издревая известна тем, что рядом с ней планировали построить мусоросортировочный комплекс, высота свалки составила бы 55 м. Общественники выступали против размещения объекта рядом с рекой. Новосибирский режиссер Станислав Шуберт в 2018 году снял фильм о проблемах Издревой и ее защитнице Юлии Колеватовой. В документальной ленте рассказывали о том, что реку изучали ихтиологи, орнитологи и биологи. Выяснилось, что там водятся семь видов рыб, три из которых занесены в Красную книгу. Короткометражка получила приз международного кинофестиваля Ménigoute-2019, который прошел во Франции. Фильм также наградили на чешском фестивале, где его положительно оценил продюсер «Звездных войн» Рик МакКаллум.
Полигон в районе Издревой располагался бы близко к аэродрому имени Чкалова и дачным сообществам. Это привело к недовольству жителей, и власти выбрали новый участок в Плотниковском сельсовете. Почитайте в репортаже Ксении Лысенко, что об этом думают ученые и местные дачники.