Насмерть разбился водитель ВАЗа о китайской грузовик «Хово» под Новосибирском

15 июля в 16:20 в Новосибирском районе в результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21124, он столкнулся с китайским грузовиком марки «Хово».



— Мужчина 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Хово», двигался по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону города Обь и при повороте налево в сторону микрорайона Геодезия совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21124. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-21124 — мужчина 1988 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона.

