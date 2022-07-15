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Насмерть разбился водитель ВАЗа о китайской грузовик «Хово» под Новосибирском

Авария произошла на автодороге Р-254 из Новосибирска в Обь. Мужчине было 32 года

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На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства трагического ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства трагического ДТП

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15 июля в 16:20 в Новосибирском районе в результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21124, он столкнулся с китайским грузовиком марки «Хово».

— Мужчина 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Хово», двигался по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону города Обь и при повороте налево в сторону микрорайона Геодезия совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21124. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-21124 — мужчина 1988 года рождения, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона.

Сегодня в Новосибирске автомобиль такси въехал в автобус № 28 три пассажира попали в больницу. По данным ГИБДД, Volkswagen не предоставил преимущество автобусу.

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