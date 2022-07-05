Жители новосибирского села сами отремонтировали дорогу — они заявили, что потратили 150 тысяч

По словам Ивана, участок имеет важное местное и областное значение, так как используется для подъезда к паромной переправе, которая соединяет села Спирино и Чингис. Это сокращает расстояние пути примерно на 130 км для людей правобережных районов области. Через нее проходит значительный грузовой и пассажирский трафик. Тем временем, власти уже несколько лет обещают рассмотреть заявление жителей, начать работу, но пока только обходят этот небольшой клочок земли стороной.



— В этом году активно идет ремонт дорог в Ордынском районе. Производится срезка старого асфальта, который можно было использовать на нашей дороге. Я даже к дорожникам подъезжал, но они сказали, что руководство не дает разрешение на продажу срезки. Тогда решил поехать к руководству, но они сказали, что этой срезкой отсыпают обочины. Но разве можно по ГОСТу делать таким материалом отсыпку обочин? — говорит Иван. — Мы даже обращались в администрацию с просьбой хотя бы выделить машину, погрузчик. Были готовы самостоятельно вложиться финансово.

