Жители новосибирского села сами отремонтировали дорогу — они заявили, что потратили 150 тысяч
В администрации района им ответили, что работы на этом участке пути не предусмотрены
В селе Спирино Новосибирской области люди самостоятельно отремонтировали участок дороги — в местной администрации им говорили, что ремонт официально не предусмотрен.
Уже не первый год жители села страдают от пыли, которую поднимают большегрузные негабаритные лесовозы, проезжая по дороге к паромной переправе. По словам Ивана Городка, машины, проезжающие поворот под углом 90 градусов, постоянно уходят в кювет. На данном участке нет никаких дорожных знаков, что повышает риск возникновения опасных аварийных ситуаций.
— В прошлом году мы отсыпали участок дороги около 150–200 метров асфальтовой срезкой самостоятельно. На материал и погрузчика ушло примерно
По словам Ивана, участок имеет важное местное и областное значение, так как используется для подъезда к паромной переправе, которая соединяет села Спирино и Чингис. Это сокращает расстояние пути примерно на
— В этом году активно идет ремонт дорог в Ордынском районе. Производится срезка старого асфальта, который можно было использовать на нашей дороге. Я даже к дорожникам подъезжал, но они сказали, что руководство не дает разрешение на продажу срезки. Тогда решил поехать к руководству, но они сказали, что этой срезкой отсыпают обочины. Но разве можно по ГОСТу делать таким материалом отсыпку обочин? — говорит Иван. — Мы даже обращались в администрацию с просьбой хотя бы выделить машину, погрузчик. Были готовы самостоятельно вложиться финансово.
Жители дважды подавали заявления в администрацию Ордынского района, губернатору НСО и полномочному представителю президента в СФО. Администрация ответила жителям, что согласно проекту организации дорожного движения установка знаков и ремонт покрытия не предусмотрены, а полпред и губернатор обещают рассмотреть проблему.
По словам главного специалиста отдела по вопросам дорожной и транспортной инфраструктуры Ордынского района Марии Мельковой, разработан проект организации дорожного движения, по которому дорожные знаки и ремонт не предусмотрены.
— Аварийные ситуации на данной дороге у нас не зафиксированы. Проезжая часть находится в хорошем состоянии. Сейчас мы разрабатываем новый проект организации дорожного движения, планируем предусмотреть там установку дорожных знаков, а те, что жители установили самовольно, мы уберем, — сообщила корреспонденту НГС Марии Мельковой.
10 июня, на паромной переправе Спирино — Чингис в Ордынском районе столкнулись две баржи. Один человек пострадал.