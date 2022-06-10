Две баржи столкнулись на Оби — один человек пострадал
Прокуратура начала проверку
Сегодня днем, 10 июня, на паромной переправе Спирино — Чингис в Ордынском районе столкнулись 2 баржи. Один человек пострадал.
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в 13 часов. Столкнулись 2 несамоходные баржи, которые перевозили пассажиров и машины.
— По предварительным данным, 1 человек пострадал, обстоятельства произошедшего и ущерб устанавливаются, — сказали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что пострадал пассажир, травмы несерьезные.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
В 2019 году в соседней Кемеровской области столкнулись катер и нефтеналивная баржа. После инцидента один человек пропал.