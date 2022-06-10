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Две баржи столкнулись на Оби — один человек пострадал

Прокуратура начала проверку

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Инцидент произошел днем

Инцидент произошел днем

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Сегодня днем, 10 июня, на паромной переправе Спирино — Чингис в Ордынском районе столкнулись 2 баржи. Один человек пострадал.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в 13 часов. Столкнулись 2 несамоходные баржи, которые перевозили пассажиров и машины.

— По предварительным данным, 1 человек пострадал, обстоятельства произошедшего и ущерб устанавливаются, — сказали в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что пострадал пассажир, травмы несерьезные.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

В 2019 году в соседней Кемеровской области столкнулись катер и нефтеналивная баржа. После инцидента один человек пропал.

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