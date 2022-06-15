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Новый агрегатор такси назвал сроки начала работы в Новосибирске — стоимость поездки будет выше средней на 10–15%

Сервис уже набрал 45 водителей

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Сервис, по их заявлению, ориентирован на выгодные условия для водителей

Сервис, по их заявлению, ориентирован на выгодные условия для водителей

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Сервис такси «Таксовичкоф» должен запустить свою работу в Новосибирске в июле — новый срок в компании назвали в ответе на запрос корреспондента НГС. Ранее сообщалась, что сервис начнет работу в апреле, но для пользователей на момент публикации так и не стал доступен.

В компании объяснили, что сервис заработал только в фоновом, тестовом режиме. Пользователи уже могут скачать приложение. «Таксовичкоф» основан в 2015 году в Санкт-Петербург и, как сервис «Грузовичкоф», входит в инвестиционный портфель компании People&People.

— Сейчас идет налаживание бизнес-процессов и ценообразования, — объяснили в пресс-службе People&People. — Полноценный запуск будет в ближайшем месяце, когда мы будем запускать рекламные кампании, привлекать водителей и запускать акции для клиентов. В данный момент в сервисе уже зарегистрировано более 45 водителей, но они пока не выполняют заказы, в связи с тестовой прогонкой работы сервиса.

Планируется сейчас увеличить количество водителей как минимум втрое. Комиссия сервиса, обещают в компании, для брендированного автомобиля будет 10%, для небрендированного 14%.

— Также в сервисе есть возможность предварительного бронирования заказа, покупка смен, удобный модуль с автораздачей с видимой точкой Б и комфортной для водителей зоной без дальних подач, — утверждают в компании. — В связи с тем, что основным приоритетом для нас является высокий уровень сервиса и повышение лояльности клиента и водителя, мы считаем наиболее верным решением иметь отстройку от средней рыночной цены в регионе выше на 10–15%. При этом стараемся сделать так, чтобы сильных скачков в цене в часы пик и при наличии сложной транспортной ситуации не наблюдалось.

Развивать бизнес агрегатора в Сибири будет партнер — ООО «ГФ-Новосибирск», до этого организация занималась грузовыми перевозками.

ООО «ГФ-Новосибирск» образована 10 августа 2021 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», уставный капитал компании — 10 000 рублей. Компанией в равных долях владеют Вячеслав Дьяконенко и Кирилл Забугин.

В августе прошлого года в Новосибирске начался набор водителей для китайского агрегатора DiDi, но в декабре оказалось, что компания передумала. А в апреле 2022 года из города ушла компания «Ситимобил».

Ранее НГС публиковал авторскую колонку Светланы Гладковой, в которой она рассуждала о низких требованиях к водителям такси и об отсутствии ответственности у агрегатора.

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