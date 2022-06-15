Новый агрегатор такси назвал сроки начала работы в Новосибирске — стоимость поездки будет выше средней на 10–15%

Сервис такси «Таксовичкоф» должен запустить свою работу в Новосибирске в июле — новый срок в компании назвали в ответе на запрос корреспондента НГС. Ранее сообщалась, что сервис начнет работу в апреле, но для пользователей на момент публикации так и не стал доступен.



В компании объяснили, что сервис заработал только в фоновом, тестовом режиме. Пользователи уже могут скачать приложение. «Таксовичкоф» основан в 2015 году в Санкт-Петербург и, как сервис «Грузовичкоф», входит в инвестиционный портфель компании People&People.