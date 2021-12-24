Китайский агрегатор такси DiDi передумал выходить на новосибирский рынок

Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.

— Новосибирск — перспективный город для развития рынка таксомоторных перевозок, однако в краткосрочной перспективе мы не планируем запуск сервиса в городе, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе компании.

На сайте компании говорится, что в DiDi Global Inc входят сразу несколько организаций, которые помимо сервиса такси предлагают доставку грузов, прокат велосипедов и финансовые услуги.