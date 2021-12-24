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Китайский агрегатор такси DiDi передумал выходить на новосибирский рынок

Сервис уже работает в 38 городах

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Выход агрегатора отложен на неопределенное время

Выход агрегатора отложен на неопределенное время

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Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.

— Новосибирск — перспективный город для развития рынка таксомоторных перевозок, однако в краткосрочной перспективе мы не планируем запуск сервиса в городе, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе компании.

На сайте компании говорится, что в DiDi Global Inc входят сразу несколько организаций, которые помимо сервиса такси предлагают доставку грузов, прокат велосипедов и финансовые услуги.

Как сообщает «Интерфакс», по итогам 2020 года выручка DiDi снизилась на 8,4%, до 141,74 млрд юаней (21,63 млрд долларов) — из-за ограничений на передвижения, установленных во время пандемии COVID-19. Чистый убыток в прошлом году составил 10,68 млрд юаней (1,63 млрд долларов). Два предыдущих года она также завершала «в минусе». Между тем в январе — марте 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 196 млн юаней (30 млн долларов).

Сейчас DiDi работает в 17 странах, включая Китай, Японию, Австралию, Мексику и Россию. В нашей стране сервис работает уже в 38 городах.

В марте мы рассказывали историю таксиста с 28-летним стажем Родиона Яськова, который и сейчас продолжает работать.

Новосибирские таксисты не только начали всё чаще брать заказы и не выполнять их, но и отказываться везти пассажиров в определенную часть города. В антитопе оказались микрорайон Дивногорский, улица Кубовая и даже город Обь, в котором находится аэропорт Толмачево. Мы поговорили с водителями и узнали, куда они вас точно не повезут и почему, а также составили карту.

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агрегатор такситаксиDiDi
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