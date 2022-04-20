В Новосибирск пришел новый агрегатор такси «Таксовичкоф» — какие цены и сервис обещают пассажирам
Проект представляет компания из Петербурга, но развивать его в Новосибирске будет местный бизнес
В Новосибирск пришел агрегатор такси «Таксовичкоф». Об этом НГС сообщили в пресс-службе петербургской компании People&People, управляющей платформами «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф».
Запуск запланирован на 25 апреля. Развивать бизнес в Сибири будет партнер — ООО «ГФ-Новосибирск», до этого организация занималась грузовыми перевозками.
— Пока мы запускаемся в Новосибирске, потом идем по Сибири. Пока этот продукт для нас новый, но мы уверенно стоим на рынке в сфере грузоперевозок за счет того, что у нас собственный транспорт и команда. Я вижу, что сегодняшний рынок пассажирских перевозок нестабилен, агрегаторы уходят из России или испытывают проблемы, и наш опыт позволит дать пассажирам альтернативу, — рассказал директор компании «ГФ-Новосибирск» Вячеслав Дьяконенко.
В пресс-релизе сказано, что компания планирует устанавливать цены на поездки ниже или на уровне конкурентов. Как и у других агрегаторов, стоимость будет зависеть от пробок или повышенного спроса. При этом стоимость тарифа не увеличится из-за класса автомобиля или детского кресла.
— У нас будет бесплатное детское кресло, молчаливый водитель или, наоборот, тот, кто любит поговорить по душам, любимое радио. При вызове такси указываете «хочу слушать в машине такое-то радио» — и как только вы сели в машину, водитель переключает и ваше радио играет всю поездку, — говорит директор «ГФ-Новосибирск».
ООО «ГФ-Новосибирск» образована 10 августа 2021 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», уставной капитал компании —
В компании уточнили, что заказать такси «Таксовичкоф» можно по телефону
Сервис «Грузовичкоф», также принадлежащий компании People&People, начал работать в Новосибирске еще в 2016 году. В ближайшем будущем в городе планируют запустить сервис эвакуации транспорта «Эвакуаторчикоф».
Согласно информации, размещенной на официальном сайте компании, «Таксовичкоф» основан в 2015 году в Санкт-Петербург. Компания работает в более чем 80 городах России, Казахстана и Белоруссии.
Агрегатор такси «Ситимобил» перестал принимать заказы от пассажиров 15 апреля. О том, что компания закрывается, стало известно еще в марте. Сейчас на новосибирском рынке из крупных игроков остается только «Яндекс.Такси».