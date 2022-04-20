В Новосибирск пришел новый агрегатор такси «Таксовичкоф» — какие цены и сервис обещают пассажирам

В пресс-релизе сказано, что компания планирует устанавливать цены на поездки ниже или на уровне конкурентов. Как и у других агрегаторов, стоимость будет зависеть от пробок или повышенного спроса. При этом стоимость тарифа не увеличится из-за класса автомобиля или детского кресла.

— У нас будет бесплатное детское кресло, молчаливый водитель или, наоборот, тот, кто любит поговорить по душам, любимое радио. При вызове такси указываете «хочу слушать в машине такое-то радио» — и как только вы сели в машину, водитель переключает и ваше радио играет всю поездку, — говорит директор «ГФ-Новосибирск».

ООО «ГФ-Новосибирск» образована 10 августа 2021 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», уставной капитал компании — 10 000 рублей. Компанией в равных долях владеют уже названный Вячеслав Дьяконенко и Кирилл Забугин.