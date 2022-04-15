«Ситимобил» закрывается — что будет с ценами на такси в Новосибирске и какие агрегаторы могут прийти
Эксперты и таксисты опасаются, что на новосибирском рынке остался только один крупный агрегатор
В Новосибирске агрегатор такси «Ситимобил» перестанет принимать заказы от пассажиров 15 апреля. О том, что компания закрывается, стало известно еще в марте. Сообщение ожидаемо вызвало реакцию рынка. Таксисты уверены, что монополизация приведет к ухудшению условий, падению заработка, а пассажиры опасаются серьезного увеличения цены поездки и ухудшения сервиса. Корреспондент НГС поговорила с агрегаторами, экспертами, таксопарком и водителями о том, что ждет новосибирский рынок такси, как изменятся цены и почему не угасла надежда на китайский DiDi.
Почему закрывается «Ситимобил»
Информация о том, что «Ситимобил» уходит с рынка начала появляться в чатах новосибирских водителей еще в середине марта, в итоге в конце месяца компания официально объявила о закрытии.
— «Ситимобил» действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо, — говорится в сообщении на официальном сайте «Ситимобил». — Для полного закрытия компании понадобится около месяца. С 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. Все средства можно будет вывести со своего баланса вовремя. Для этого 25 марта были отменены все лимиты на снятие средств.
Чтобы закончить работу с приложением, водителям достаточно вывести средства со своего баланса. Дальше оно само отключится, а персональные данные, как заверяет компания, будут удалены с серверов. При этом автоматический переход с «Ситимобил» на другие агрегаторы не предусмотрен.
Как сообщал РБК, решение о закрытии было принято акционерами из-за плохих финансовых показателей компании. Они действительно, по данным «Контур.Фокуса», выглядят удручающими.
«Ситимобил» принадлежит компании «О2О Холдинг», который был создан Сбербанком и VK (бывшей Mail.ru Group). Выручка за 2020 год снизилась на 73% и составила 793,4 миллиона. Компания получила чистый убыток в размере 11,8 миллиарда рублей. Краткосрочные заёмные обязательства превысили выручку. Убыточным «Ситимобил» был и в 2018, и в 2019 годах. Отметим, что «О2О Холдинг» является учредителем нескольких крупных компаний, среди которых известные многим «ДубльГИС» и «Деливери Клаб».
«У них был некачественный продукт»
Уход «Ситимобил» для новосибирских водителей и для таксопарков, по их словам, не был серьезной неожиданностью. К ценообразованию и работе приложения было много замечаний и вопросов.
— «Ситимобил» уходит сам по себе, то есть вне зависимости от обстановки, которая сложилась в стране. У них был некачественный продукт — плохое приложение, неудобная программа и обслуживание. Это внутренняя ситуация в компании, дела шли не очень хорошо, — объяснили в таксопарке «Алмаз». — Но сейчас такое время, что события, которые должны были развиваться в ближайшие 2–3 года, развиваются за несколько месяцев.
На новосибирском рынке из крупных игроков остается только «Яндекс.Такси». И что будет с ценами, сказать трудно — агрегатор может их и увеличить, и сбросить, не опасаясь каких-то серьезных последствий.
— Всё в его руках. Фактически он монополистом становится, при этом в каждом городе все-таки есть местные сервисы наподобие «Трех десяток», такси «Максим» и другие перевозчики. Но это мелкие игроки, которые не на что не влияют. По Didi надеемся, что они все-таки откроются. Месяц назад была информация о том, что уходят с рынка России, потом что все-таки возвращаются. Они очень странно себя ведут, — добавили в таксопарке. — В «Ситимобиле» основная часть водителей, кто работал — это заблокированные в «Яндексе». У них просто не было выхода, и нужно было где-то работать. Но у многих водителей в последнее время всё же было два профиля.
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская также затруднилась делать какие-то далеко идущие прогнозы.
— Это может привести к появлению новых игроков из-за рубежа, которые увидят, что освобождается место. Хотя сейчас сложная политическая ситуация. Есть такие агрегаторы, как Ola, Lyft, — перечислила Наталия Лозинская. — Второй вариант — укрупнение российских игроков или появление новых внутри страны. Тогда мы увидим новую конкурентную борьбу и вливания на наш рынок.
Менее доступным из-за ухода «Ситимобил», по мнению эксперта, такси вряд ли станет, потому что те водители, которые были на рынке, просто перераспределятся. Но могут быть проблемы с автомобилями, так как поставки из-за рубежа сократились и выросла стоимость запчастей.
— Цена поездки — тот фактор, который, конечно, зависит от конкурентной среды. Но сейчас он будет зависеть и от экономической обстановки, которая у нас есть. Если национальная валюта будет дешеветь, а продукты, ГСМ, всё дорожать, то цена будет идти вровень с общим повышением цен на рынке. Соответственно, для людей это может стать менее доступным, как и всё остальное. При новом игроке, скорее всего, мы будем видеть очередной виток демпинга. Но нужно понимать, что это временный фактор и приучает людей не к самым правильным алгоритмам.
Наталия Лозинская не исключает, что на российский рынок может вернуться DiDi:
— Но их решения последние наносят им только урон. То пришли, то ушли, то остаются. Не исключен вариант, что они активизируются. Но очень сложно будет им набирать персонал, водителей, потому что компания проявила себя как нестабильная и не гарантирующая какие-то постоянные заработки.
Как реагируют на уход конкурента в «Яндекс.Такси» и «Максим»
В «Яндекс.Такси» объяснили, что никогда не комментируют ситуацию на рынке и не ответили на вопросы, как уход «Ситимобил» скажется на работе компании. При этом на прошлой неделе стало известно, что агрегатор вместе с таксопарками-партнерами поднимает тарифы. В «Яндекс.Такси» объяснили, что это не связано с закрытием конкурента, а на решение повлияла сложившаяся экономическая ситуация. Из-за санкций и проблем с логистикой выросла цена на всё — от автомобилей до запчастей и колес.
Компания обещает увеличить минимальные тарифы. Например, если раньше добраться из Академгородка до центра Новосибирска стоило в районе 650–740 рублей, то с 8 апреля цена может подняться до 760–780 рублей, сообщили в «Яндекс.Такси». Тарифы в «Яндекс.Доставке» также стали немного выше. Например, отправить посылку с улицы Ленина до Затулинки можно будет за 295 рублей.
— В такси изменения произойдут в течение апреля. В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других — вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города, — объяснили в «Яндекс.Такси».
В сервисе заказа такси «Максим» отметили, что сейчас сложно делать какие-то прогнозы.
— Современная технологичная отрасль такси развилась в условиях сильной конкуренции. Всегда кто-то еще стремился зайти на рынок. Уход крупных брендов является новой для рынка ситуацией, и сейчас сложно делать прогнозы, — подчеркнули в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». — Наш сервис готов принять водителей «Ситимобил» на свою платформу и предложить лучшие условия, в частности, низкую комиссию от 5%.
При этом в компании уверены, что уход конкурента сильно не изменит цены, более весомый фактор — экономическая ситуация.
— Из-за ухода компании цены не изменятся. Они могут измениться из-за экономической ситуации, когда перевозчикам становится всё сложнее поддерживать рентабельность.
В «Ситимобил» на запросы редакции не ответили, как и в Didi.
«"Яндекс.Такси" уже начал гайки закручивать»
Водители такси опасаются, что сейчас останутся совсем без заработков. У многих доход уже упал на 30–40% и продолжает снижаться. Таксист Руслан долгое время работал только в «Ситимобил», но в последние полгода был вынужден уйти в «Яндекс.Такси».
— «Ситимобил» сам вырыл себе яму. Условия становились все хуже и хуже, и я ушел с него. У них чем дальше едешь — тем дешевле было. И весь город проезжаешь за копейки. Гарантия маленькая была, и всё равно вычитали свой процент оттуда, — объяснил Руслан. — Его закрытие уже сказывается, и «Яндекс» уже наглеет. Объявил о дополнительных сборах. И так 18,6% и комиссия парка. И если по гибкому графику хочешь возить, то еще плюс 5% будешь платить сверху, но тогда всегда конечную точку видеть будешь. Платную подачу на дальняки убрали.
При этом мужчина уверен, что для пассажиров поездки или останутся на том же уровне, или станут еще дешевле.
— Им нужно людей привлекать. А куда водители денутся с нашей обстановкой в стране? До последнего будут работать. Но мы, таксисты, не унываем! — заверил Руслан. — Я уже столкнулся с проблемой — удорожанием запчастей, обслуживанием тачки. Затраты поднялись раза в два. Если свечки я покупал за 1200 рублей. Сейчас они стоят 4000 рублей. Масло тоже подорожало раза в два. Скоро будут пассажиры ездить на разбитых машинах, и это как минимум будет опасно. Сейчас если посчитать: 2 тысячи — аренда машины, тысяча — смена, тысяча — топливо. На руки остается 1–1,5 тысячи рублей.
В Новосибирске, по словам водителей, количество заказов в последнее время сократилось.
— Пассажиры не все ушли на «Яндекс». По сравнением с ним «Ситимобил» был для них дешевле. И они выберут автобус или метро по большей части. Заказов значительно больше не станет, — уверен мужчина.
С Русланом согласен и его коллега Евгений.
— Количество заказов снизилось, и я связываю это с двумя вещами. Первый — кризис. Второй — водители, которые работали принципиально только в «Ситимобиле», сейчас пришли на линию. Народ еще и поменьше стал ездить. В лето ждали приток, а сейчас не понимаем, что будет. И есть ли смысл работать. У меня-то новая машина, а другим как, — отметил Евгений.
Недоволен мужчина и действиями «Яндекс.Такси»:
— Он уже начал гайки закручивать. Закрывает покупку смен водителям, которые не выполняют заказы для статуса «золото» или «платина». Например, заболел на недели две, не выкатал необходимое количество заказов, и всё — покупка смены ему будет недоступна пожизненно. Все в шоке. Пишем в поддержку, но отвечают, что условия изменить нельзя. Все поняли, что «Яндекс» сейчас будет плотно гайки закручивать водителям. Цены, как обещал — не поднял. Когда появилась конкуренция с «Ситимобилом», то давал доплаты. Сейчас какие-то ситуации с пассажиром случаются — промо-коды не дают.
Водитель такси Анатолий убежден, что обещанное «Яндекс.Такси» повышение тарифов не приведет к увеличению заработков таксистов, если агрегатор не отладит работу программы.
— «Яндекс» предупредил, что будет повышение цены поездок. Но ничего не понятно. Вчера вот ехал за 350–360 рублей на Чемском, а сегодня такое же расстояние еду за 250 рублей. Где повышение? Как были качели, так и останутся. Конкретный монополист будет. Ничего доброго от «Яндекса» не ждешь. Тут и гораздо меньше стало заказов. То задерет цену, а люди сидят ждут, когда упадет. Пассажиры тоже научились понимать политику, — отметил Анатолий.
В феврале таксисты пожаловались, что пассажиры стали хитрить и использовать недостатки системы, чтобы снизить стоимость поездки. В начале этого года новосибирские таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.
В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение индекс спроса.