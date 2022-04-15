«Ситимобил» закрывается — что будет с ценами на такси в Новосибирске и какие агрегаторы могут прийти

Почему закрывается «Ситимобил»

Информация о том, что «Ситимобил» уходит с рынка начала появляться в чатах новосибирских водителей еще в середине марта, в итоге в конце месяца компания официально объявила о закрытии.

— «Ситимобил» действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо, — говорится в сообщении на официальном сайте «Ситимобил». — Для полного закрытия компании понадобится около месяца. С 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. Все средства можно будет вывести со своего баланса вовремя. Для этого 25 марта были отменены все лимиты на снятие средств.

Чтобы закончить работу с приложением, водителям достаточно вывести средства со своего баланса. Дальше оно само отключится, а персональные данные, как заверяет компания, будут удалены с серверов. При этом автоматический переход с «Ситимобил» на другие агрегаторы не предусмотрен.

Как сообщал РБК, решение о закрытии было принято акционерами из-за плохих финансовых показателей компании. Они действительно, по данным «Контур.Фокуса», выглядят удручающими.