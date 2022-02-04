«Яндекс.Такси» стал показывать новосибирцам, из чего сложилась стоимость поездки: где посмотреть и как повлияет на цены

В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение «Индекс спроса».
— Визуальный информер появляется на экране смартфона после выбора тарифа и маршрута. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Различия по цветам помогают сориентироваться: чем ближе к красному — тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот: в том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже — в таком случае информер загорится зеленым цветом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Индикатор находится в левом верхнем углу, когда вы уже выбрали маршрут поездки.
Водитель такси Павел сообщил корреспонденту НГС, что из-за обновления сервис работал плохо последние несколько дней — были проблемы с отправками сообщений. Он уверен, что индикатор особо не скажется на ценах.
— Если кому-то нужно срочно уехать, он соглашается на то, что предложено. И те, кто выбирал между метро и такси, и без индикатора понимают, почему в час пик дороже, — объяснил Павел.
С ним не согласен водитель Евгений. Он считает, что сервис будет вводить дополнительные функции к индикатору в будущем, например, показывать время, когда может снизиться спрос. Тогда, по его мнению, заработок таксистов может упасть.
В начале этого года новосибирские таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.
Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.