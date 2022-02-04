«Яндекс.Такси» стал показывать новосибирцам, из чего сложилась стоимость поездки: где посмотреть и как повлияет на цены

В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение «Индекс спроса».

— Визуальный информер появляется на экране смартфона после выбора тарифа и маршрута. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Различия по цветам помогают сориентироваться: чем ближе к красному — тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот: в том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже — в таком случае информер загорится зеленым цветом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Яндекс.Такси».