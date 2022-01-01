«Неплохо так поднял»: сколько новосибирские таксисты заработали за новогоднюю ночь

В Новосибирске таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь — многие остались недовольны заработком, но есть и те, кому удалось получить и 12 тысяч.

— Стоимость поездки была 400–500 рублей, — рассказал корреспонденту НГС таксист Вадим. — В итоге на руки с поездки оставалось около 280–300 рублей. Много было дальних поездок. Примерно 8 тысяч за смену осталось.

Такой же примерно заработок вышел и у его коллеги Андрея.

— С каждым годом комиссия выше, а цены не меняются. В самый час пик средняя поездка стоила около 500 рублей. От нее отнимаем комиссию. Остается около 350–400 рублей. Там еще бензин и другие расходы. В итоге удалось заработать за смену примерно 9 тысяч. Но я старался катать коротыши (короткие поездки. — Прим. ред.). Больше в Новый год работать не буду.