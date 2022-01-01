«Неплохо так поднял»: сколько новосибирские таксисты заработали за новогоднюю ночь

В Новосибирске таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь — многие остались недовольны заработком, но есть и те, кому удалось получить и 12 тысяч.
— Стоимость поездки была 400–500 рублей, — рассказал корреспонденту НГС таксист Вадим. — В итоге на руки с поездки оставалось около 280–300 рублей. Много было дальних поездок. Примерно 8 тысяч за смену осталось.
Такой же примерно заработок вышел и у его коллеги Андрея.
— С каждым годом комиссия выше, а цены не меняются. В самый час пик средняя поездка стоила около 500 рублей. От нее отнимаем комиссию. Остается около 350–400 рублей. Там еще бензин и другие расходы. В итоге удалось заработать за смену примерно 9 тысяч. Но я старался катать коротыши (короткие поездки. — Прим. ред.). Больше в Новый год работать не буду.
Водителю такси Павлу, по его словам, удалось заработать после вычета комиссии около 12 тысяч рублей.
— Да, неплохо так поднял. Но у меня «комфорт+». Надо, конечно, бензин вычесть, амортизацию и так далее. Но я доволен, — отметил Павел. — Были и заказы за 1300 рублей. Но это в Бердск с другого конца Новосибирска. Да, были те, кто хотел так с Родников уехать. Я старался такие заказы не брать, потому что это невыгодно.
В среднем водителям за новогоднюю смену удавалось выполнить 25–30 заказов.
Многие новосибирцы стараются оставить личный транспорт в новогоднюю ночь и январские праздники и воспользоваться такси. Цены на услуги водителей возрастут, но не каждому заказу они будут рады. Мы спросили у водителей, куда они точно не повезут новосибирцев или будут готовы это сделать только за серьезную доплату.