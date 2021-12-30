«Будете час машину ждать»: куда вас точно не повезут таксисты в новогоднюю ночь и праздники (изучаем карту)

— Сервис работает так, что по телефону не учитываются повышающие коэффициенты. Да, вы можете получить цену в час пик в 120 рублей, но даже по центру города вечером вас никто за нее не повезет, — рассказал водитель Руслан. — Но ждать вы машину будете час, а то и полтора.



Таких «хитрецов» водители, по их словам, особо не любят, и цена и дальность поездки здесь роли играть не будут.

«Зачем куда-то дальше ездить?»

Водитель такси Антон отмечает, что в основном всё решает именно дальность поездки.

— Если ты даже в центре находишься или в центре Левого берега, и начинаются Криводановки всякие, Дивногорские, Пашино, Татьяны Снежиной, то пытаешься всего этого избежать любыми способами. И да, дешевле будет потерять баллы мотивации за сорванный заказ, чем ехать в такую даль, — объяснил мужчина.

Он рассказал, что в сервисе «Яндекс.Такси» есть несколько режимов — «по делам», «по району» и «домой».

— «По району» выставляешь определенный радиус и ты просто на этом пятачке только работаешь. По делам можно и Татьяны Снежиной поставить, и тогда заказы будут в ту сторону посылать. Раньше «по району» был бесплатный режим, но сейчас стали снимать процент. И вот я кружусь по Кировскому району — «МЕГА», Маркса, Северо-Чемской, Бронная. Мне по пробкам и куда-то дальше ездить невыгодно. Цена на поездки получается 200–280 рублей. Зачем куда-то дальше ездить? И думаю, что гигантский процент водителей будут так делать. Будут кружиться по району, материться из-за того, что приходится сервису больший процент отдавать, но так всё равно выгоднее. И уже очень проблематично будет добраться людям с той же «МЕГИ» в Заельцовский парк. Просто неинтересно ехать водителям.