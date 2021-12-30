«Будете час машину ждать»: куда вас точно не повезут таксисты в новогоднюю ночь и праздники (изучаем карту)

Многие новосибирцы стараются оставить личный транспорт в новогоднюю ночь и январские праздники и воспользоваться такси. Цены на услуги водителей возрастут, но не каждому заказу они будут рады. Мы спросили у водителей, куда они точно не повезут новосибирцев или будут готовы это сделать только за серьезную доплату.
Вместе с водителями мы подготовили карту самых непопулярных у них улиц и микрорайонов.
«Хитрецы», которые хотят уехать подешевле
Многие в час повышенного спроса пытаются воспользоваться особенностью сервиса «Ситимобил». При звонке по телефону он легко может предложить цену на 200–250 рублей ниже, чем приложение.
— Сервис работает так, что по телефону не учитываются повышающие коэффициенты. Да, вы можете получить цену в час пик в 120 рублей, но даже по центру города вечером вас никто за нее не повезет, — рассказал водитель Руслан. — Но ждать вы машину будете час, а то и полтора.
Таких «хитрецов» водители, по их словам, особо не любят, и цена и дальность поездки здесь роли играть не будут.
«Зачем куда-то дальше ездить?»
Водитель такси Антон отмечает, что в основном всё решает именно дальность поездки.
— Если ты даже в центре находишься или в центре Левого берега, и начинаются Криводановки всякие, Дивногорские, Пашино, Татьяны Снежиной, то пытаешься всего этого избежать любыми способами. И да, дешевле будет потерять баллы мотивации за сорванный заказ, чем ехать в такую даль, — объяснил мужчина.
Он рассказал, что в сервисе «Яндекс.Такси» есть несколько режимов — «по делам», «по району» и «домой».
— «По району» выставляешь определенный радиус и ты просто на этом пятачке только работаешь. По делам можно и Татьяны Снежиной поставить, и тогда заказы будут в ту сторону посылать. Раньше «по району» был бесплатный режим, но сейчас стали снимать процент. И вот я кружусь по Кировскому району — «МЕГА», Маркса, Северо-Чемской, Бронная. Мне по пробкам и куда-то дальше ездить невыгодно. Цена на поездки получается 200–280 рублей. Зачем куда-то дальше ездить? И думаю, что гигантский процент водителей будут так делать. Будут кружиться по району, материться из-за того, что приходится сервису больший процент отдавать, но так всё равно выгоднее. И уже очень проблематично будет добраться людям с той же «МЕГИ» в Заельцовский парк. Просто неинтересно ехать водителям.
«Час потрачу и в обратку пустым поеду»
Таксист Андрей считает, что из-за повышенного спроса в новогодние праздники уехать из любой точки города будет достаточно проблематично, если конечный адрес будет дальше 10–12 километров от места заказа.
— Время — самое ценное. Как показывает практика, из года в год ситуация на дорогах только ухудшается. И пробки могут быть и в выходные. Мне выгодно сделать 5 коротких заказов по району за час и заработать 1000 рублей, то есть по 200 за каждый, чем тащиться в Криводановку за 600 рублей. Тот же час потрачу и в обратку пустым поеду — это прям почти 100%. Это простая арифметика, — объяснил Андрей. — Никаких Дивногорских и «Матрешек» — это точно потеря денег и времени. Лучше баллы потерять мотивации, чем туда ехать. Да, жителей их жалко. Они могут и по часу машину ждать.
Хаотично выставляемые коэффициенты не добавляют водителям желания выполнять дальние поездки, но некоторые части города всё же сервисы пытаются сделать привлекательными. Они снижают стоимость поездки для пассажира, но при этом доплачивают водителю.
— То есть у вас высвечивается стоимость поездки 450 рублей, а водителю — 650 рублей. Разницу сервис компенсирует, чтобы люди не ждали по часу-полтора. Без этого из некоторых районов вообще бы не могли пассажиры уехать, — отметил Андрей. — Но сервис всё равно в выигрыше останется, на другом доберет свое.
Куда водителям выгодно ехать
Самые привлекательные поездки для водителей — короткие. Если вам срочно нужно уехать на расстояние 3–4 километра, то с этим не будет проблем даже в самых удаленных районах. Любят за достаточную транспортную доступность водители и Дзержинский район, но не дальше «Золотой Нивы».
СЮЖЕТ
— Стандартно невыгодны — это дальние районы, улица Кубовая, «Матрешки», сторона Первомайки, Академгородок, Бердск, Бронная, Петухова, — отметил водитель Евгений. — А вот расстояние 5–6 километров — это достаточно выгодно получается и по стоимости, и по времени.
В Новосибирске ожидается рост цен на такси в новогоднюю ночь. Мы поговорили с агрегаторами и водителями, чтобы узнать, сколько жителям города нужно приготовить денег на поездки.