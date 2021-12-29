«Цена взлетит на 20–30%»: сколько будет стоить такси в Новосибирске в новогоднюю ночь и праздники

В Новосибирске ожидается рост цен на такси в новогоднюю ночь. Мы поговорили с агрегаторами и водителями, чтобы узнать, сколько жителям города нужно приготовить денег на поездки.



«Коэффициенты не увеличат стоимость в десять раз»

Агрегаторы такси сообщили корреспонденту НГС, что цена будет зависеть напрямую от спроса. Каких-то точных цифр они не озвучили.

— Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».