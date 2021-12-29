29 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 73.50
eur 83.22
Тема дняСгорело кафе Зам-Зам
Все новости
Все новости

«Цена взлетит на 20–30%»: сколько будет стоить такси в Новосибирске в новогоднюю ночь и праздники

Мы опросили агрегаторы и водителей

3 221
19Обсудить

Поделиться

В новогоднюю ночь многие водители хотят подзаработать — это и сдерживает рост цен

В новогоднюю ночь многие водители хотят подзаработать — это и сдерживает рост цен

Поделиться

В Новосибирске ожидается рост цен на такси в новогоднюю ночь. Мы поговорили с агрегаторами и водителями, чтобы узнать, сколько жителям города нужно приготовить денег на поездки.

«Коэффициенты не увеличат стоимость в десять раз»

Агрегаторы такси сообщили корреспонденту НГС, что цена будет зависеть напрямую от спроса. Каких-то точных цифр они не озвучили.

— Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка, — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В «Ситимобил» ответили, что специального новогоднего тарифа не будет.

— Цена поездки может быть увеличена из-за появления повышающего коэффициента. Их наличие позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает. При этом эти коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, у нас существуют ограничения на этот счет, — объяснил агрегатор.

Сервис «Максим» отметил, что в новогоднюю ночь 2021 года их средний чек поездки составлял 250 рублей. В этом году цена будет зависеть от ситуации.

«Агрегаторы обычно сами доплачивают в такое время водителям»

Таксисты прогнозируют рост цен, но не колоссальный. И если в новогоднюю ночь стоимость точно вырастет, то на праздниках, по их мнению, рост будет не такой значительный.

— В том году я работал с 31-го на 1-е, и средний заказ был порядка 400 рублей. Это не дальняя поездка — с берега на берег или в какой-то отдаленный район. Не думаю, что в этом году цена сильно будет выше, — рассказал корреспонденту НГС водитель такси Антон.

С ним согласен и другой водитель, Андрей.

— Цена, конечно, взлетит — но максимум на 20–30%. Точно не больше. Это где-то 350–400 рублей за среднюю дальность, может, 500–600 рублей за дальнюю поездку. Но агрегаторы обычно сами доплачивают в такое время водителям. То есть у вас высвечивается стоимость поездки 450 рублей, а водителю — 650 рублей. Разницу сервис компенсирует, чтобы люди не ждали по часу-полтора. Без этого с некоторых районов вообще бы не могли пассажиры уехать, — отметил Андрей. — Но сервис всё равно в выигрыше останется, на другом доберет свое. В январские праздники, думаю, что рост не будет выше 10%. Здесь не угадаешь.

Евгений работает в тарифе «Комфорт+» и считает, что стоимость поездок в новогоднюю ночь больше чем на 20% не вырастет.

— На тарифе «Комфорт+» обычно средняя поездка по городу 200–220 рублей, по «Бизнесу» — 325 рублей. Будет дороже точно на 20%. Всё зависит от того, сколько водителей выйдет на линию. Все стараются заработать в это время. А чем больше водителей — тем ниже цена. Вот и получается, что роста цены в два раза ожидать не приходится, — рассказал таксист. — В праздники тоже цена будет зависеть от количества водителей.

На прошлой неделе стало известно, что китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе.

В марте мы рассказывали историю таксиста с 28-летним стажем Родиона Яськова, который и сейчас продолжает работать.

СЮЖЕТ

Новый 2022 год Новый 2022 год

В начале декабря в Искитиме Новосибирской области собрались порядка 70 водителей «Яндекс.Такси», недовольных политикой компании в их отношении. Итогом стало написание коллективного письма с требованием пересмотреть тарифы на перевозки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новогодняя ночьтаксицены на такси
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter