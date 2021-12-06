Водители «Яндекс.Такси» под Новосибирском грозят забастовкой, требуя пересмотреть тарифы

Днем 5 декабря в Искитиме Новосибирской области собрались порядка 70 водителей «Яндекс.Такси», недовольных политикой компании в их отношении. Итогом стало написание коллективного письма с требованием пересмотреть тарифы на перевозки. В противном случае они готовы прекратить сотрудничество с агрегатором.
Как рассказал НГС один из участников собрания, тарифы были изменены в конце ноября в одностороннем порядке.
— Когда «Яндекс.Такси» выходит на рынок в новом городе, он предлагает одни условия, но как только позиции укрепились — водителям начинают платить ощутимо меньше. Неприятные изменения в работе сервиса в Искитиме случились в конце ноября. Мы требуем вернуть гарантированный заработок, согласно заработанному. У нас есть ряд требований. Во-первых, чтобы за каждую поездку в час пик мы получали не меньше 120 рублей. В ночь на субботу поездка должна стоить минимум 100 (учитывая неадекватность пассажиров). В обычное дневное время поездка должна быть не дешевле 110 рублей, — объясняет таксист.
Водители недовольны и другими новшествами:
— Подача машины стала стоить 49 рублей против 59 ранее — получается, мы недополучаем с каждой поездки около 10 рублей. Далее. За выполнение коротких поездок агрегатор должен начислять нам определенную сумму в качестве недополученной выгоды. Но этого не происходит — потому что одна поездка дороже 90 рублей отменяет эти надбавки. Из приложения пропал детский тариф. В итоге ты приезжаешь на вызов и объясняешь пассажирам, что надо было заказывать машину с детским креслом и просишь отменить заказ. Также мы хотим узнать, куда исчезла запись в пожеланиях о стоимости багажа? Еще один момент — комиссия. Мы требуем, чтобы по Искитиму она не превышала 13%. Потому что она может доходить и до 15% — в зависимости от спроса.
Также Андрей не понимает, почему система назначает водителя, который может находиться дальше других.
— У меня есть версия, что это сговор «Яндекса» с нефтяными компаниями — иначе я просто не понимаю, почему я заканчиваю поездку, но заказ, который находится в соседнем доме, отдают другому водителю, который ради этого вынужден ехать из другого района.
За 12 часов смены («Яндекс» ограничивает время пользования сервисом) Андрей получает около 4 тысяч рублей. При этом, по его словам, в смену минимум 1400 рублей у него уходит на бензин, плюс увеличивается пробег и общий износ авто. Искитимские водители уверены, всё это должно быть учтено при оплате их работы.
— Если машина в аренде, то в сутки ты платишь 1000–2000 рублей, еще минус 3–6% от дохода (налог для самозанятых или % посреднику за подключение к сервису). В итоге нам на руки не остается вообще ничего. А если автомобиль является имуществом водителя, то после одного года работы в такси ресурс автомобиля уменьшается минимум на 20%, и за 3–4 года работы автомобиль приходит в негодность для нормальной работы в такси, — сказано в официальном письме.
НГС направил официальный запрос в компанию «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании обещали это сделать в течение понедельника.
Ранее таксисты рассказали, в какие районы Новосибирска они не поедут ни за какие деньги.