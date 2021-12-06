Водители «Яндекс.Такси» под Новосибирском грозят забастовкой, требуя пересмотреть тарифы

Днем 5 декабря в Искитиме Новосибирской области собрались порядка 70 водителей «Яндекс.Такси», недовольных политикой компании в их отношении. Итогом стало написание коллективного письма с требованием пересмотреть тарифы на перевозки. В противном случае они готовы прекратить сотрудничество с агрегатором.



Как рассказал НГС один из участников собрания, тарифы были изменены в конце ноября в одностороннем порядке.

— Когда «Яндекс.Такси» выходит на рынок в новом городе, он предлагает одни условия, но как только позиции укрепились — водителям начинают платить ощутимо меньше. Неприятные изменения в работе сервиса в Искитиме случились в конце ноября. Мы требуем вернуть гарантированный заработок, согласно заработанному. У нас есть ряд требований. Во-первых, чтобы за каждую поездку в час пик мы получали не меньше 120 рублей. В ночь на субботу поездка должна стоить минимум 100 (учитывая неадекватность пассажиров). В обычное дневное время поездка должна быть не дешевле 110 рублей, — объясняет таксист.