«Пассажиры хитро***** пошли»: цены на такси взлетели в Новосибирске, но жители нашли лазейки, чтобы их снизить

В Новосибирске выросли цены на такси — в город пришли снегопады, а на линию вышло меньше водителей. На прошлой неделе стоимость поездок была значительно ниже.



— Появились «лужи» — фиолетовые зоны с повышенным спросом и оплатой. Пробки в городе из-за снегопада. Вот и цена выросла, но проблема в том, что заработать не получится. Ты это время в пробках простоишь и всё, — рассказал водитель такси Андрей.

Он добавил, что повышение цены началось с воскресенья. До этого стоимость поездок серьезно упала из-за удаленки у многих новосибирцев и дистанта школьников, поэтому многие водители не захотели выйти на линию.