«Пассажиры хитро***** пошли»: цены на такси взлетели в Новосибирске, но жители нашли лазейки, чтобы их снизить

В Новосибирске выросли цены на такси — в город пришли снегопады, а на линию вышло меньше водителей. На прошлой неделе стоимость поездок была значительно ниже.
— Появились «лужи» — фиолетовые зоны с повышенным спросом и оплатой. Пробки в городе из-за снегопада. Вот и цена выросла, но проблема в том, что заработать не получится. Ты это время в пробках простоишь и всё, — рассказал водитель такси Андрей.
Он добавил, что повышение цены началось с воскресенья. До этого стоимость поездок серьезно упала из-за удаленки у многих новосибирцев и дистанта школьников, поэтому многие водители не захотели выйти на линию.
— И сейчас толку нет катать. Только в пробке стоять, — добавил таксист Евгений. — Еще и пассажиры хитро***** пошли. Как-то так работает программа, что если они при повышенном спросе меняют точку, куда ехать, то она становится дешевле рублей на 100–150.
Пользователи «Ситимобил» также стараются сэкономить на поездке и вызывают такси через звонок оператору — так поездка выходит дешевле, но дождаться машины при повышенном спросе практически нереально.
Цены агрегаторы при этом выставляют в зависимости от обстановки на дороге и спроса.
— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки — стоимость 1 километра 1 минуты — в сервисе не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияет и объем спроса. Из-за морозов и снегопада в Новосибирске он вырос многократно, поэтому в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это вынужденная и временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Финальная стоимость появляется в приложении еще перед заказом. Если во время поездки меняется ее конечная точка, то стоимость автоматически пересчитывается в зависимости от нового расстояния и длительности. Оба показателя могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а значит, будет отличаться и финальная цена, — объяснили ценообразование в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение индекс спроса.
В начале этого года новосибирские таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.
Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.