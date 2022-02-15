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Тема дняТакси резко выросло в цене
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«Пассажиры хитро***** пошли»: цены на такси взлетели в Новосибирске, но жители нашли лазейки, чтобы их снизить

В город пришла непогода, а на линию вышло не так много машин

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Многие водители решили не работать в такую погоду и с такой обстановкой на дороге

Многие водители решили не работать в такую погоду и с такой обстановкой на дороге

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В Новосибирске выросли цены на такси — в город пришли снегопады, а на линию вышло меньше водителей. На прошлой неделе стоимость поездок была значительно ниже.

— Появились «лужи» — фиолетовые зоны с повышенным спросом и оплатой. Пробки в городе из-за снегопада. Вот и цена выросла, но проблема в том, что заработать не получится. Ты это время в пробках простоишь и всё, — рассказал водитель такси Андрей.

Он добавил, что повышение цены началось с воскресенья. До этого стоимость поездок серьезно упала из-за удаленки у многих новосибирцев и дистанта школьников, поэтому многие водители не захотели выйти на линию.

— И сейчас толку нет катать. Только в пробке стоять, — добавил таксист Евгений. — Еще и пассажиры хитро***** пошли. Как-то так работает программа, что если они при повышенном спросе меняют точку, куда ехать, то она становится дешевле рублей на 100–150.

Пользователи «Ситимобил» также стараются сэкономить на поездке и вызывают такси через звонок оператору — так поездка выходит дешевле, но дождаться машины при повышенном спросе практически нереально.

По некоторым дорогам проехать сейчас очень трудно

По некоторым дорогам проехать сейчас очень трудно

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Цены агрегаторы при этом выставляют в зависимости от обстановки на дороге и спроса.

— Сами тарифы, из которых складывается цена поездки — стоимость 1 километра 1 минуты — в сервисе не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияет и объем спроса. Из-за морозов и снегопада в Новосибирске он вырос многократно, поэтому в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это вынужденная и временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Финальная стоимость появляется в приложении еще перед заказом. Если во время поездки меняется ее конечная точка, то стоимость автоматически пересчитывается в зависимости от нового расстояния и длительности. Оба показателя могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону, а значит, будет отличаться и финальная цена, — объяснили ценообразование в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение индекс спроса.

В начале этого года новосибирские таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.

Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.

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«Яндекс.Такси»таксицены на такси
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