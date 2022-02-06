«Дешевле просто дома сидеть»: цены на такси упали в два раза в Новосибирске — объяснение агрегаторов и водителей

В Новосибирске резко упали цены на такси. Поездка, которая ранее обходилась в 250–300 рублей, может стоить около 100–150 рублей. Снижение цены подтверждают и агрегаторы, и сами водители.

В сервисе такси «Максим» объяснили, что сейчас вернулись «стандартные» цены:

— В такси цена поездки определяется балансом спроса и предложения, который анализируется онлайн. В новогодний период из-за повышенного спроса цены увеличивались, на пике — в два раза, водители хорошо заработали. В январе спрос стабилизировался, вернулись стандартные цены. Этому способствуют также коронавирусные ограничения и довольно мягкая погода. Увеличение спроса можно вновь ожидать в ближайшие популярные праздники — 23 Февраля и 8 Марта, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе сервиса «Максим».