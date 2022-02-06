«Дешевле просто дома сидеть»: цены на такси упали в два раза в Новосибирске — объяснение агрегаторов и водителей

В Новосибирске резко упали цены на такси. Поездка, которая ранее обходилась в 250–300 рублей, может стоить около 100–150 рублей. Снижение цены подтверждают и агрегаторы, и сами водители.
В сервисе такси «Максим» объяснили, что сейчас вернулись «стандартные» цены:
— В такси цена поездки определяется балансом спроса и предложения, который анализируется онлайн. В новогодний период из-за повышенного спроса цены увеличивались, на пике — в два раза, водители хорошо заработали. В январе спрос стабилизировался, вернулись стандартные цены. Этому способствуют также коронавирусные ограничения и довольно мягкая погода. Увеличение спроса можно вновь ожидать в ближайшие популярные праздники — 23 Февраля и 8 Марта, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе сервиса «Максим».
В «Яндекс.Такси» сообщили, что в январе средняя стоимость поездки на такси в Новосибирске в рабочие дни была в среднем на 20% ниже, чем месяц назад.
— Стоимость поездки зависит от множества факторов, таких как баланс спроса и предложения в том районе, где пользователь вызывает такси, пробки, расстояние и длительность поездки. Так, например, традиционно в декабре дороги гораздо более загружены, чем в любое другое время года — поездка занимает больше времени, и стоимость будет выше. После окончания новогодних праздников скорость движения на дорогах выросла, соответственно среднее время поездки сократилось, — объяснили в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В компании добавили, что в декабре люди старались отказаться от личного транспорта.
— В январе уже меньше срочных задач, которые требуют частых передвижений по городу, и спрос на поездки традиционно снижается. Эта ситуация характерна практически для любого города в России, — добавили в «Яндекс.Такси».
В «Ситимобил» связали падение цены с удаленкой.
— Сейчас, в связи с эпидемиологической ситуацией и тем, что многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, спрос на такси может быть чуть ниже, чем обычно, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил». — Мы не меняли тарифы в Новосибирске. Все тарифы согласованы с перевозчиками.
Что говорят таксисты
Водители подтвердили корреспонденту НГС, что цены на такси и соответственно их заработки снизились уже как две недели.
— Мне, честно, дешевле дома сидеть сейчас. Аренда, бензин, поесть что-то — и получается, тысяча остается. Раньше поездка в среднем выходила 200–250 рублей, сейчас и 100 рублей может быть. Заказов в разы меньше. Видимо, то, что ковидом опять все болеют, — люди дома остались, — объяснил корреспонденту НГС водитель Павел.
С ним согласен другой таксист, Евгений.
— Всё просто: детей отправили по домам, многих людей тоже опять на удаленку перевели. Кто может, тот сейчас старается меньше выезжать. И смену тоже не покупать. «Луж» вообще нет. Это так называются зоны повышенного спроса, куда выгодно было ехать. Цена была выше. Сейчас такого нет. Пока эта ситуация с волной очередной не закончится, лучше не станет, — отметил Евгений. — Но да, для пассажиров сейчас выгодно ездить.
В Новосибирске пользователи «Яндекс.Такси» смогут теперь увидеть, что именно повлияло на стоимость поездки. Сервис добавил в приложение «Индекс спроса».
В начале этого года новосибирские таксисты рассказали, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь.
Китайский агрегатор такси DiDi в ближайшее время не будет выходить на новосибирский рынок. О наборе водителей сервис заявлял еще в августе. Тогда же появилась информация о том, что DiDi начнет свою работу в начале осени, но планы компании поменялись.