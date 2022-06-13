«Видите такси с включенным поворотником — пропустите»: гневная колонка сибирячки о наглых таксистах и ДТП с ними
Светлана Гладкова попала в аварию и прождала ГИБДД 10 часов
Авария — происшествие малоприятное для любого, и, конечно, вызывает бурю эмоций. Особенно если договориться со второй стороной не получается. Светлана Гладкова, жительница Новосибирска, на днях попала в ДТП с водителем такси. Мужчина упрямо стоял на своем: он ни в чем не виноват, а на аваркома денег нет. В итоге автовладельцы 10 часов прождали ГИБДД и собрали огромную пробку на Ватутина. В авторской колонке Светлана Гладкова рассуждает о низких требованиях к водителям такси и об отсутствии ответственности у агрегатора.
Видите такси с включенным поворотником? Пропустите на всякий случай, а то водитель может искренне считать, что этот самый поворотник дает ему приоритет. Я от въехавшего мне в бок таксиста Тимура услышала именно такое объяснение, во всяком случае после ДТП, в которое попала на днях. Знание Тимуром русского языка сильно ограничено, но свою позицию он до меня донес.
Он утверждал, что не виноват в аварии, потому что не видел меня в зеркале. А раз он не видел, то меня там не было. А раз меня там не было, то я материализовалась по каким-то неведомым ему законам, то есть он опять-таки не виноват. Правда, вторую часть я как бы доформулировала сама.
Итак, в результате маневра водителя одного известного агрегатора, который мне (к стыду своему) не удалось спрогнозировать, моя машина оказалась посреди улицы Ватутина с двумя покореженными дверьми и кучей царапин на других частях кузова и даже на одном колесном диске. У второго участника аварии не оказалось ни знака аварийной остановки (хорошо, что у меня есть), ни денег на аваркома, ни желания признавать свою вину в аварии (а вызывать аваркома для оформления ДТП по европротоколу можно только тогда, когда у участников есть согласие относительно того, кто в этом ДТП виноват).
Дальше случились крайне веселые 5 часов. К моему Тимуру регулярно подъезжали и приходили все новые и новые представители диаспоры, так что в какой-то момент мне начало казаться, что в его Kia Rio уже народу примерно как в небольшом автобусе (ну ладно, не в час пик). Он общался с друзьями и представителями компании, которая сдала ему в аренду автомобиль. Пугал меня тем, что у него нет прав. Аварком сокрушался, что ни у кого не работает приложение РСА для оформления ДТП в электронном виде, но выяснилось, что достаточно просто отключить VPN. Я съела все орехово-фруктовые батончики, которые нашлись в машине, и не нашла никакой воды.
Тимур наотрез отказался подписывать европротокол: общавшийся с ним представитель таксопарка требовал вызывать ГИБДД для оформления ДТП. Не удалось убедить Тимура ни мне, ни аваркому, который обращался к Тимуру «брат» и в целом, похоже, имел большой опыт в общении с таксистами из так называемого ближнего зарубежья. Не удалось убедить Тимура даже проезжавшему мимо гаишнику, который пытался растолковать ему ПДД.
Все это сопровождалось начинающимся и прекращающимся дождем, любопытными, потом недовольными, а еще потом и откровенно злыми взглядами из проезжающих мимо машин — логично, что к вечеру пробка копилась-копилась и скопилась такая, что ее окончания не было видно на горизонте. Попытки убедить Тимура в том, что мы этой пробкой испортим себе карму, тоже не помогли.
Я решила пойти более приземленным путем и дозвониться до владельца автомобиля. После некоторых уговоров мне удалось заполучить телефон Азата, представившегося компанией «Пилот» (автоответчик уверял в том же, хотя в полисе в качестве владельца машины было указано ООО «Статус»). В результате общения с директором выяснилось, что Тимур действует в строгом соответствии со своим договором: он имеет право вызвать для оформления аварии либо ГИБДД (видимо, в надежде, что могут признать обоюдную вину), либо аваркома своей компании, если второй участник признает себя виноватым. Я упрямо отказывалась признать себя виноватой, хотя мне и предложили: ну, это же вы не хотите ждать там часами ГИБДД и вам нужно забирать с занятия своего ребенка с аутизмом — вот вы и признавайте свою вину.
Аварком, все это время пытающийся мне помочь, объяснил, что в таксопарках ужасные кабальные условия, которые все объясняют. На несчастного водителя свалят весь ущерб и будут с него этот ущерб взыскивать. Владелец автомобиля ни за что не отвечает, а уж агрегатор и вовсе даже мимо не проходил.
Я параллельно (благо, времени наедине с телефоном у меня было предостаточно) сделала публикацию в одной запрещенной в России соцсети, отметив в ней аккаунт агрегатора. Мне как обывателю раньше казалось, что брендированная машина как-то более надежна — ведь она представляет крупную компанию. Но компания, как выяснилось, абсолютно самоустранилась: она просто подключает к своему сервису таксопарки, почти ничего не проверяя.
Агенты агрегатора регулярно появлялись в комментариях к посту и у меня в личке, заботливо интересовались, все ли со мной в порядке (да, все в порядке, только я последний раз ела 10 часов назад, промокла под дождем, несколько раз замерзла, хочу в туалет и вообще домой) и просили прислать им номер автомобиля такси, который, вообще-то, прекрасно было видно на фото в той самой публикации.
Параллельно они зачем-то мне звонили по телефону, и в какой-то момент я даже нашла время, чтобы с ними поговорить. Вежливая девушка пыталась предложить мне какие-нибудь данные и выяснить, чего я от них хочу. А я даже не знаю чего хочу. Хочу, чтобы агрегатор проверял автопарки. Чтобы водители, которые садятся за руль, знали ПДД. Чтобы человек с правами, выданными в Узбекистане, сдал хотя бы минимальный экзамен в России.
Хочу, чтобы условия работы в такси были такими, при которых на этой работе оказывалось бы больше людей, умеющих и прочитать, и понять договор. Хочу, чтобы этой аварии не было и мне не светило сейчас остаться без машины на какое-то продолжительное время.
И совсем не хочу знать, как сильно испортилась моя карма из-за двух занятых рядов на улице Ватутина: я как водитель вечно изумляюсь, почему водители не могут по-быстрому убирать свои машины с дороги и не провоцировать пробки — как будто у нас СГК плохо справляется с генерацией пробок. Хотелось бы также знать, почему проезжавшие мимо с равнодушным видом гаишники не способствовали нашему удалению с проезжей части. Они же вроде имеют право регулировать дорожное движение!
Единственное, чего мне в итоге удалось добиться, — меня заверили в том, что агрегатор сделает все возможное, чтобы проверить этот автопарк, и если все, что я им рассказала, подтвердится, то они немедленно прекратят с ним сотрудничать. Но какой в этом толк, если так или примерно так работают все автопарки в принципе? И какой в этом толк, если я теперь немножко знаю, как работают такси, и не рискну больше отправить на такси ни маму, ни сына?