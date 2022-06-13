«Видите такси с включенным поворотником — пропустите»: гневная колонка сибирячки о наглых таксистах и ДТП с ними

Видите такси с включенным поворотником? Пропустите на всякий случай, а то водитель может искренне считать, что этот самый поворотник дает ему приоритет. Я от въехавшего мне в бок таксиста Тимура услышала именно такое объяснение, во всяком случае после ДТП, в которое попала на днях. Знание Тимуром русского языка сильно ограничено, но свою позицию он до меня донес.



Он утверждал, что не виноват в аварии, потому что не видел меня в зеркале. А раз он не видел, то меня там не было. А раз меня там не было, то я материализовалась по каким-то неведомым ему законам, то есть он опять-таки не виноват. Правда, вторую часть я как бы доформулировала сама.

