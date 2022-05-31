Ж/д переезд на «любимой дороге» Локтя на Родники назвали незаконным — что будет с движением по Фадеева
Подрядчик обвинил мэрию в занижении трафика по ней
В марте 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть торжественно открыл участок с ж/д переездом, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках. Локоть называл этот проект своей «любимой дорогой». Спустя 2 года, к весне 2022-го, покрытие на переезде развалилось, на что обратила внимание редакция НГС. После публикации власти устранили дефекты за свой счет, но подали в суд на подрядчика — компанию «СМП-11», которая якобы и виновата в появлении дефектов. Руководитель строительной компании Павел Ершов встретился с авторедактором Дмитрием Косенко и доходчиво объяснил, почему переезд разрушился за 2 года именно из-за мэрии. Подробности — в материале НГС.
Руководитель «СМП-11» Павел Ершов в беседе с НГС признался, что устранять дефект не стал из принципа, поскольку изначально в техническом задании было заложено неправильное решение — недостаточно прочные бетонные материалы. Он пытался добиться от управления дорожного строительства мэрии изменения проекта, но ему сказали делать как есть. Кроме того, по мнению Ершова, в проекте изначально занижен автомобильный трафик через переезд — и недостаточно прочное покрытие не было рассчитано на такое движение.
Работы на переезде по госконтракту стоимостью 34 миллиона рублей выполнял подрядчик ООО «Строительно-монтажный поезд — 11» (небольшая компания с выручкой в 2020 году в 22,2 миллиона и чистой прибылью 365 тысяч). Директор и владелец компании Павел Ершов.
— В ходе разбирательств всплыл интересный факт о том, что в техническом задании на проектирование переезда было умышленно уменьшено (а проектировщиком не перепроверено) количество ежесуточного трафика через переезд до 3 тысяч автомобилей в сутки, и, согласно Приказу
Согласно справке, полученной в РЖД, за сутки через 2-полосный переезд проходит 1
На текущий момент идет разбирательство в Арбитражном суде, власти хотят добиться от подрядчика возмещения расходов на ремонт переезда — 489 тысяч рублей.
— Исковое заявление о понуждении к исполнению гарантийных обязательств было подано к ООО «СПМ-11» вследствие отказа подрядчика устранить выявленные недостатки (дефекты) выполненных работ по строительству железнодорожного переезда. 08.04.2022 для обеспечения безопасности дорожного движения на данном железнодорожном переезде (ввиду социальной значимости данного городского объекта транспортной инфраструктуры) данный участок дороги был приведен в нормативное эксплуатационное состояние. Дефекты в виде разрушенных опорных балок с оголением арматуры были устранены, — рассказали НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
На последнем заседании суда подрядчик попросил проведения судебной строительно-технической экспертизы, дело было приостановлено. Что же касается заниженного расчетного трафика, то в мэрии с сомнением относятся к цифрам, которые в суде огласил Ершов. И вообще, трафик, мол, тут ни при чем.
— Подтвердить или опровергнуть указанные величины возможно исключительно путем привлечения специализированных организаций, что в свою очередь требует дополнительного финансирования. В контексте предмета судебного разбирательства претензия заказчика сводится к тому, что подрядчик применил без согласования конструкции (ЖБ сваи) с отличными (в сторону ухудшения) характеристиками по прочности и морозостойкости, что и привело к возникновению дефектов, от дальнейшего устранения которых подрядчик добровольно отказался. Фактическая интенсивность движения не находится в причинно-следственной связи с дефектами, — отметили в департаменте транспорта.
Категорию переезда власти считают законной и ничего менять не будут — ни саму категорию, ни количество полос, по крайней мере до 2024 года — денег в бюджете не предусмотрено. Между тем независимые эксперты считают, что в этом деле надо предметно разбираться, изучать всю документацию, все шаги проектирования и строительства. Кроме того, мэрия просто обязана знать автомобильный трафик на своей дороге.
— Это относится к обязательной деятельности владельца дорог по мониторингу дорожного движения. Мэрия не просто может, она обязана знать эти параметры, осуществляя мониторинг, предусмотренный
В 2021 году был проведен масштабный капитальный ремонт на многих улицах Новосибирска, НГС оценивал качество ремонта.