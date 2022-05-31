Ж/д переезд на «любимой дороге» Локтя на Родники назвали незаконным — что будет с движением по Фадеева

— В ходе разбирательств всплыл интересный факт о том, что в техническом задании на проектирование переезда было умышленно уменьшено (а проектировщиком не перепроверено) количество ежесуточного трафика через переезд до 3 тысяч автомобилей в сутки, и, согласно Приказу № 237, он был отнесен к переезду 4-й категории. На самом деле трафик за зимние месяцы (январь — март 2022 года) составил 15 тысяч автомобилей в сутки, с учетом летних месяцев он может составить 17–19 тысяч авто. И, как следствие, переезд должен быть отнесен ко 2-й категории, а строительство таких переездов через пути общего пользования (ПУТЬ-1°С) запрещены. Этот переезд вне закона, еще бы на нем не было пробок. Он должен быть 6-полосным и охраняемым, — говорит строитель.