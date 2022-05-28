Дорога на Дуси Ковальчук пошла волнами. Мэрия не стала называть компанию, которая делала ремонт

Дорожный участок на улице Дуси Ковальчук в районе въезда на улицу Дачную пошел волнами. Колея здесь была и раньше, но особенно сильно заметна она стала после обновления дорожной разметки: полотно буквально «взволновалось».



На журналистский запрос о том, кто и когда делал этот фрагмент дороги, в мэрии полный ответ дать не смогли.

