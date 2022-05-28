Дорога на Дуси Ковальчук пошла волнами. Мэрия не стала называть компанию, которая делала ремонт
Ремонтировать в ближайшее время дорогу не планируют
Дорожный участок на улице Дуси Ковальчук в районе въезда на улицу Дачную пошел волнами. Колея здесь была и раньше, но особенно сильно заметна она стала после обновления дорожной разметки: полотно буквально «взволновалось».
На журналистский запрос о том, кто и когда делал этот фрагмент дороги, в мэрии полный ответ дать не смогли.
— В 2018 году на данном участке проводились работы по реконструкции существующего въезда с улицы Дуси Ковальчук на улицу Дачную без получения разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска. По данному факту администрацией Центрального округа к производителю работ были неоднократно применены меры административного воздействия, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В ответе чиновники не назвали, кто именно проводил ремонт на этом участке дороги. Корреспондент НГС не нашел в системе «Контур.Закупки» ни одного контракта, связанного с улицей Дуси Ковальчук, за весь 2018 год. Хотя если этот участок действительно делали в 2018 году, то он мог попасть под гарантийный ремонт: по приказу Минтранса России гарантийный срок на полотно такой трассы составляет минимум
Не смогли уточнить, о ком идет речь, в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и в пресс-центре мэрии: здесь лишь добавили, что капитальный ремонт этого участка в 2013 году делала компания «Фэцит», которая уже не работает.
В системе «Контур.Фокус» находится три новосибирских ООО «Фэцит». И все они связаны со строительством дорог. Две компании из них не существуют: ООО «Фэцит», работавшее с 1997 года и учредителем которого было ОАО «Сибмост», закрылось
Второй «Фэцит» с единственным учредителем Кариной Пляскиной появился в конце 2019 года и исключен из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений в марте 2022 года. У этого юрлица «Контур.Фокус» никаких госзакупок и финансовых показателей не обнаружил.
Третий «Фэцит» образован в сентябре 2020 года и существует до сих пор. Фирма поделена поровну между Сергеем Калачёвым, ему еще полностью принадлежит алтайская компания «Сибпроект», и Александром Тельдековым. На конец 2021 года у компании показана выручка в размере 3,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 99 тысяч. Заявленная численность сотрудников: один человек. В 2021 году компания выиграла контракт на ремонт автомобильных дорог — устранение деформации и повреждения покрытия — в Дзержинском районе. Стоимость контракта: 500 тысяч рублей. Об этом странном ямочном ремонте НГС рассказал
Калачёв заметил корреспонденту НГС, что компания «Фэцит» никак не связана с той, что делала в 2013 году дорогу на улице Дуси Кавальчук, и не является правопреемником того юрлица.
— Просто взяли такое же название. Захотели… У меня учредитель там (в ООО «Фэцит», которое существовало с 1997 года. — Прим. ред.) работал очень давно, Тельдеков… Он там работал. Бывают такие моменты, [говорят], что якобы мы украли название, мол, зачем так сделали? Хотя она не существует уже, вот и взяли это название, — пояснил Сергей Калачёв.
На вопрос НГС, будет ли исправлена колея на улице Дуси Ковальчук, в мэрии ответили, что реконструкция данного участка дороги в планах на 2022 год не предусмотрена.
24 мая НГС рассказал о ремонте улицы Блюхера: на этом участке дороги в рамках гарантийных обязательств переделывал свою работу подрядчик ООО «Дорсиб Плюс». Осенью 2021 года на этом же месте дорожники «Дорсиб Плюс» укладывали асфальт прямо в слякоть, а один из рабочих попытался забрать телефон у женщины, которая снимала этот процесс. Кстати, один из владельцев компании «Дорсиб Плюс» Иван Дингес вместе со своим братом оказался в