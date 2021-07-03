На проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы — водители сравнили покрытие со стиральной доской

В Новосибирске на проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы, которые сделали дорогу похожей на шахматную доску. Дорогу на проспекте Дзержинского починили 1 июля , но ямы после ремонта стали слишком выпуклыми, и водителям приходится ездить по неровной дороге.



Ямочный ремонт на проспекте Дзержинского привлек внимание автомобилистов 28 июня , когда выкопанные от площади Антонова до улицы Красина ямы больше напоминали квест. Как сообщили в мэрии города Новосибирска, ремонт дороги задержали из-за плохой погоды. На третий день асфальт начал сыпаться. Ремонт смогли завершить только 1 июля .