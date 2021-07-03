На проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы — водители сравнили покрытие со стиральной доской

На проспекте Дзержинского заделали вырезанные квадратные ямы
В Новосибирске на проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы, которые сделали дорогу похожей на шахматную доску. Дорогу на проспекте Дзержинского починили
Ямочный ремонт на проспекте Дзержинского привлек внимание автомобилистов
Но автомобилисты всё равно заметили странность в таком ремонте.
— Раньше были там ямы квадратиками, они их залепили, и теперь едешь, как по стиральной доске, они стали выше основного асфальта, — пишет читатель НГС. Он также прислал в редакцию видео с регистратора своей машины, на которой он сегодня ехал по проспекту.
На этом участке подрядчиком выступала компания ООО «ФЭЦИТ». На телефон в компании не отвечают. Контракт на выполнение ямочного ремонта на территории Дзержинского района (в том числе по
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