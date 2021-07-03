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На проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы — водители сравнили покрытие со стиральной доской

Ремонтные работы закончили 1 июля

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Дорожный ремонт закончили 1 июля

Дорожный ремонт закончили 1 июля

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На проспекте Дзержинского заделали вырезанные квадратные ямы

В Новосибирске на проспекте Дзержинского закатали квадратные ямы, которые сделали дорогу похожей на шахматную доску. Дорогу на проспекте Дзержинского починили 1 июля, но ямы после ремонта стали слишком выпуклыми, и водителям приходится ездить по неровной дороге.

Ямочный ремонт на проспекте Дзержинского привлек внимание автомобилистов 28 июня, когда выкопанные от площади Антонова до улицы Красина ямы больше напоминали квест. Как сообщили в мэрии города Новосибирска, ремонт дороги задержали из-за плохой погоды. На третий день асфальт начал сыпаться. Ремонт смогли завершить только 1 июля.

Но автомобилисты всё равно заметили странность в таком ремонте.

— Раньше были там ямы квадратиками, они их залепили, и теперь едешь, как по стиральной доске, они стали выше основного асфальта, — пишет читатель НГС. Он также прислал в редакцию видео с регистратора своей машины, на которой он сегодня ехал по проспекту.

На этом участке подрядчиком выступала компания ООО «ФЭЦИТ». На телефон в компании не отвечают. Контракт на выполнение ямочного ремонта на территории Дзержинского района (в том числе по пр. Дзержинского) между МКУ «Дзержинка» и ООО «ФЭЦИТ» заключен на сумму 500 тысяч рублей, рассказали в мэрии Новосибирска.

— На администрацию района возложены обязательства по устранению деформаций и повреждений покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов общей площадью до 1 кв. м, — рассказали в мэрии Новосибирска.

В этом году губернатор выделил почти 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Новосибирске. За расходованием этих денег должны были следить в правительстве региона.

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